Colegios misioneros activan protocolos para la vuelta a clases tras el UPD

A horas de la vuelta a clases, los estudiantes del 5º y 6º año de la secundaria lo viven de forma más especial. Están en la etapa final de la enseñanza obligatoria y en ese sentido muchos preparan festejos especiales. Uno de ellos es el Último Primer Día (UPD) una celebración que nació hace años en algunas provincias y ya se extendió a todo el país, incluso a Misiones.

Generalmente se realiza la noche anterior al primer día de clases con el propósito de pasar juntos sin dormir y luego asistir al colegio. Pero el ritual representa una preocupación para los adultos ya que se encuentra atravesado muchas veces por un consumo excesivo de sustancias y en algunos casos los alumnos llegan alcoholizados al curso.

En ese marco, El Territorio dialogó con rectores de distintos establecimientos sobre qué medidas tomarán si esto ocurre. "Si cuando entran se percibe olor a alguna sustancia como alcohol se va a llamar a los tutores para que los retiren. Ya se habló de este tema y así no pueden ingresar", señaló Gladys Ledesma, rectora del colegio Martín de Moussy de Posadas.

Prevenir

Por su parte, Berta Quiroga, rectora del CEP 4, explicó que el tema fue abordado en la última reunión de padres en diciembre y se elaboró un protocolo especial.

"Siempre hay que prevenir antes de que pase. En el caso de que ocurriera se aplicará el protocolo que es dejar ingresar al alumno a la institución, llevarlo a la biblioteca, contenerlo y llamar al tutor para que lo retire, porque si no está en condiciones no puede no puede ir al aula. Si bien no es una situación usual en nuestra institución, estas prácticas van en aumento cada ciclo lectivo así que esperamos que lo que venimos trabajando tanto con los padres como con el centro de estudiantes dé sus frutos", detalló.

De igual forma coincidió Rossana Solís, directora del BOP 1, que si bien dijo que no tuvieron casos, aplicarán las normas de convivencia si algo ocurriera.

En tanto que Santiago Masloski, director del Bachillerato Humanista indicó que esperan un comienzo sin inconvenientes. "Los chicos y la familia saben en qué condiciones tienen que venir. Así que esperemos que, al igual que los años anteriores, el lunes sea una jornada tranquila y de mucha alegría porque le hacemos un recibimiento especial en el colegio", contó.

Pero el excesivo consumo de alcohol que genera este tipo de eventos puso en alerta a la Secretaría de Prevención de Adicciones de Misiones. Es que según las estadísticas, esta droga legal es la puerta de entrada a otro tipo de sustancias y una de las más usadas en la provincia. En una encuesta reciente de ese organismo a chicos de entre 15 y 19 años, el 64% admitió haber consumido alcohol, el 11% tabaco y el 3% marihuana. El número restante dijo que nunca consumió drogas.

En diálogo con este medio, Laura Sánchez Valtier, directora de Prevención de Adicciones, comentó que lo ideal es anticiparse y trabajar ya con los alumnos que ahora están en 4º año en métodos de concientización.

"Hay que hacerlo de manera corresponsable y articulada entre las familias y las escuelas. De manera que la escuela trabaje a través de un proyecto de prevención integral que implemente acuerdos escolares y dentro incluir al tema UPD, para que cuando llegue el inicio del próximo año se hayan elaborado dispositivos para actuar y que no los agarre de sorpresa", sostuvo.

Algunos colegios desarrollaron protocolos para, por ejemplo, recibir a los alumnos con un desayuno. "Son chicos que siguen de largo, que vienen de una vigilia, amanecen y van a la escuela", agregó.

Por otro lado, puso la mirada en el rol del adulto. "El chico no debe quedar en la calle porque viene descompensado, sino que la escuela tiene que contener y los padres acudir en el caso que se los convoque", dijo Sánchez Valtier. "La familia no puede desentenderse porque las prácticas de UPD no son en la institución educativa, son afuera, por eso son responsabilidades compartidas", sumó.

Consultada sobre por qué se naturaliza el consumo de alcohol en la adolescencia, plasmó que se debe principalmente a que el adulto también lo hace.

"El adolescente busca modelos con los cuales identificarse y los primeros que naturalizan y consumen son los adultos. Entonces, si los límites no están bien marcados por parte de la familia, eso va a pasar. Porque poner un límite es encuadrar, el adulto es el que tiene que pautar la hoja de ruta, contener y acompañar. Los límites deben ser pautados desde los primeros años en la vida de un niño, para no asustarnos cuando es adolescente y realiza una transgresión", sostuvo y añadió: "El adulto tiene que habilitar espacios para que se hable de alcohol y las formas de divertirse".

En sintonía, Rosana Cáceres, docente y responsable de Capacitación en Adicciones en distintos colegios, explicó: "Recomendamos revisar los acuerdos escolares de convivencia, porque esta celebración no hace mucho tiempo se instaló y los acuerdos no la contemplan".

En igual sentido pidió a los padres responsabilidad, no dejando todo sobre la escuela. "Hay que hablar con ellos del autocuidado, de las consecuencias que tiene el consumo excesivo de alcohol en la salud, entender de que son menores de 18 años y el impacto que producen las sustancias en el cerebro, porque al ser menores todo consumo siempre va a ser problemático y el rol del adulto es no naturalizar eso, porque cuando lo hacemos es como que no pasa nada y al margen de ser una droga legal, trae consecuencias no tomar decisiones saludables", finalizó.



Festejo trágico en Iguazú

En la madrugada de este sábado un grupo de jóvenes se reunió en una vivienda del barrio Altos del Paraná de Puerto Iguazú para comenzar a celebrar el Último Primer Día (UPD), pero todo terminó en tragedia ya que uno de los chicos murió.

Según los primeros datos recabados por la Policía de Misiones -que trabajó en el lugar- al salir de celebración pasadas las 6 de la mañana el grupo caminaba por la cinta asfáltica de la calle Ámbar, cuando una motocicleta los embistió. Un muchacho de 19 años, identificado como Alexis de Lara, falleció en el lugar mientras que el conductor del rodado de 17 años estaba grave. Según los datos informados, tanto el fallecido como el conductor de la motocicleta eran compañeros del Instituto Tecnológico Iguazú (Itec).

En el lugar trabajaron los efectivos de la comisaría local, la Policía científica y el médico de turno, quien estableció que el fallecido presentó múltiples escoriaciones. Por su parte, el Juzgado de Instrucción 3 ordenó el secuestro del rodado.

