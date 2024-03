El territorio Fun

domingo 03 de marzo de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Hola perdida - Luck Ra & Khea

2 Yes, and? Ariana Grande

3 La original - Emilia & Tini

4 Piscina- Maria Becerra, Chencho Corleone & Ovy On The Drums

5 Bubalú - Feid, Rema

6 Can’t get enough- Jennifer López

7 Energía bacana- Sebastián Yatra

8 Bronceado - Maráma, MyA & Robleis

9 Con vos - Rusherking & Flor Álvarez

10 Enamórate - Nicki Nicole & Bad Gyal



“Dorito Theory”, teoría tiktoker sobre malos hábitos

En Tik Tok suelen volverse virales con llamativos nombres algunas teorías que explican cuestiones relativas a la vida, pero sin academicismos y con mucho de experiencia de los usuarios y algo de humor e ironía.

En estos días pisa fuerte la “Dorito Theory”, que hace referencia a los clásicos chips de queso ricos en calorías, bajos en nutrientes y muy adictivos.

La teoría que comparten los usuarios de la red social establece una relación entre los Doritos y otros hábitos poco saludables como hacer scroll por horas en la plataforma y hasta en la manera de relacionarse en la pareja o con las amistades.

“La mejor parte es el momento en que se abre la bolsa y comerlas sea el snack que sea, la experiencia placentera sólo dura mientras sucede, es una felicidad efímera que se puede volver vicio”, explicaron.

