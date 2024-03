El territorio Fun

sábado 02 de marzo de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Hola perdida - Luck Ra & Khea

2 Yes, and? Ariana Grande

3 La original - Emilia & Tini

4 Piscina- Maria Becerra, Chencho Corleone & Ovy On The Drums

5 Bubalú - Feid, Rema

6 Can’t get enough- Jennifer López

7 Energía bacana- Sebastián Yatra

8 Bronceado - Maráma, MyA & Robleis

9 Con vos - Rusherking & Flor Álvarez

10 Enamórate - Nicki Nicole & Bad Gyal

Tiernos perros robot revolucionan TikTok

Los perros robot fueron protagonistas del Mobile World Congress, que se celebró en la Fira de Barcelona a finales de febrero.

En la gran muestra de tecnología, el CyberDog 2 de Xiaomi fue el gran campeón y conquistó a los visitantes con sus acrobacias y su tierna forma de saludar con la pata.

Y este furor quedó registro en TikTok, donde fueron tendencia los videos que mostraron las bondades del simpático robot cuadrúpedo, que promete ayudar a los humanos.

“CyberDog 2 puede leer tus gestos, es apasionante”, publicó un usuario

“Es el perro del futuro, ¿lo tendrías?”, preguntó otra influencer.

En la red social invitaron a las personas a adoptarlo e imaginaron un día no muy lejano en que sea algo común ver a la gente paseando sus perros robot con correa por las plazas y espacios públicos.

