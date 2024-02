Se mantiene el abastecimiento de medicamentos oncológicos con aporte provincial

jueves 29 de febrero de 2024 | 16:02hs.

Indiscriminadamente a la situación socioeconómica de cualquier persona, el Instituto Misionero del Cáncer (IMC) brinda asistencia oncológica a 200 pacientes por día, de los cuales la mitad va a consulta y la otra mitad accede al tratamiento, luego de que una junta médica haya determinado cuál es el tratamiento más beneficioso según el tipo de cáncer.

"La mitad de nuestros pacientes no tiene cobertura social y hoy está garantizado el tratamiento oncológico completo con drogas de alto costo", aseguró el director del Instituto Misionero del Cáncer, Ángel D'Annunzio, en conversación con Radioactiva (100.7).

A su vez, afirmó que actualmente son los aportes provinciales los que mantienen la dispensación de medicamentos. "Estoy hace 14 años en el Hospital Madariaga. Inicialmente había un abastecimiento de medicamentos oncológicos por parte de la Nación, pero nunca con el vademecum completo; siempre la dispensación fue mixta, una parte la cubría la provincia y otra la Nación. En 2018, con el gobierno de Mauricio Macri se cortó abruptamente la entrega de medicamentos y la provincia se hizo cargo de todo. Posteriormente, el gobierno de Alberto Fernández restableció algunas entregas de medicamentos desde Nación y el año pasado creamos de nuevo un circuito, pero no lo pudimos hacer funcionar todavía", resumió.

"Muchos tratamientos concluyen en la curación, salvan vidas, y otros prolongan la vida algunos años. Los avances en la oncología son muy costosos para la situación crítica de la Argentina, pero proporcionan un antes y un después. Un paciente aún metastásico hoy en día puede vivir muchos años si accede al tratamiento. Se elevaron los costos pero también aumentaron mucho su exigencia", enfatizó el médico.

Además, destacó que no hay faltantes de medicamentos para ni un paciente gracias a los aportes provinciales. "Tenemos una situación mixta. El 30% de pacientes son del IPS, una obra social que tiene una cobertura al 100% y cuentan con el servicio de internación domiciliaria en casos de enfermedades avanzadas", dijo. "Respecto a PAMI, hay retrasos en las entregas pero se están cumpliendo. El problema es que no actualizan su vademecum y no podemos contar con ciertas drogas. Incluir Salud, cobertura social de los pensionados que depende de Nación, ha cortado la entrega de medicamentos de alto costo y permanece en la entrega de medicamentos de bajo costo", detalló.

Sin embargo, consideró que "el discurso de la federalización y que la salud, la educación y la seguridad van a depender de la provincia comienza a ser una realidad". "Desde el Parque de la Salud vemos un enlentecimiento en toda la cadena de diagnóstico. Vemos afectado todo el circuito que tiene que hacer un paciente para llegar al tratamiento porque todos los eslabones están enlentecidos por alguna circunstancia relacionada a la crisis", puntualizó.

"Estamos con entrega completa de medicamentos a pacientes del IPS, y la cobertura a pacientes de Incluir Salud y sin obra social también es completa", reafirmó. En este sentido, explicó que "la indicación oncológica sale de una decisión académica de un grupo de personas, como una junta médica, que determina el tratamiento del paciente para darle un marco legal a la dispensación del medicamento.

Asimismo, hizo hincapié en que los tratamientos son costosos porque los medicamentos son importados y tienen precios en dólares. "Al hacer una indicación tenemos en cuenta el beneficio real que le va a dar al paciente. No le indicamos una droga con poco beneficio porque tratamos que ese paciente se beneficie sin importar su condición económica. Esto aumenta mucho la sobrevida y, en muchos casos, salva la vida al alcanzar la curación del paciente", indicó.

Entre las patologías más frecuentes, el director del Instituto Misionero del Cáncer señaló que en primer lugar se encuentran las ginecológicas -cáncer de mama y cáncer de cuello uterino- y le siguen los cánceres de pulmón, de próstata y de colón. "En Misiones prevalecen incluso más el cáncer de cabeza y cuello, o el cáncer de la boca. Tratamos más de 300 tipos de cáncer y la franja etaria de los pacientes va desde los 15 años en adelante. Es una gran responsabilidad", subrayó.

"Tenemos una afluencia diaria de 200 pacientes, de los cuales 100 vienen a consulta, 60 a hacer radioterapia y entre 30 y 40 concurren a hacer quimioterapia. A eso le sumamos un acompañante y son 400 personas que entran y salen del edificio todos los días", precisó.

Por último, puso el foco en que el sistema de salud es gratuito en Argentina, algo que no ocurre en otros países. "Nuestra responsabilidad está en el buen uso racional del medicamento para cuidar el presupuesto del Estado y poder dar el tratamiento completo a los pacientes", concluyó.