Reunión en el Inym: pasó a cuarto intermedio para el 14 de marzo

jueves 29 de febrero de 2024 | 14:17hs.

Este jueves desde las 9 se realizó una nueva sesión de precios del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) para intentar determinar el nuevo valor para la materia prima. Desde el sector productivo piden un mínimo de $505, teniendo en cuenta los costos e insumos que demanda la producción. No obstante, la reunión no prosperó porque no estuvieron presentes todas las partes, más precisamente se ausentó el sector industrial.

"Se pasó a cuarto intermedio para el 14 de marzo", afirmó Jonas Petterson en diálogo con El Territorio. Los costos e insumos impactan en la producción de la yerba mate. De no haber acuerdo, el laudo estaría a cargo de la secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación.

"La instancia pasada no se presentó el sector industrial tampoco y la provincia de Corrientes. Por lo que pasamos a un cuarto intermedio", había dicho en diálogo con Radiactiva 100.7 ayer. No obstante, el presidente interino del Inym había expresado que esperaba que esta situación sea distinta. "Si no hay un acuerdo, tenemos que ir al laudo, pero que sea a partir de un debate y que se hable por lo menos al respecto", manifestó Petterson.

De este modo, crece la incertidumbre en el sector debido a que el precio a discutir de la yerba no se resuelve.