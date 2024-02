Tras tres horas de corte por rotura de fibra óptica, volvió internet al norte de Misiones

miércoles 28 de febrero de 2024 | 18:30hs.

A las14 de este miércoles, se produjo un corte en la fibra óptica de la empresa Telecom que provee del servicio de telefonía móvil personal e internet en la zona norte de Misiones. El corte se produjo en la localidad de Eldorado dejando sin servicio a todo el departamento Iguazú. El servicio se reestableció a las 17.45 horas.

Desde la empresa informaron que pasadas las 17.45 "quedaron restablecidos los servicios móviles en Eldorado e Iguazú. Se había producido un doble corte de fibra óptica que afectó los servicios móviles de clientes en ciudad de Eldorado e Iguazú. Un corte en la red de segurización que se realiza por tendidos internacionales en Paraguay ( Clia. iguazu y Ciudad del Este) y el restante en proximidades de la localidad de Eldorado", informaron. Y agregaron que "personal técnico de la compañía estuvo trabajando para normalizar el servicio. Pedimos disculpas, a nuestros clientes, por las molestias ocasionadas".

Según puedo saber este medio el corte de la fibra óptica se produjo en el acceso a la Ciudad de Eldorado, allí maquinaria que realizaba diferentes trabajos provocó la rotura en una de sus maniobras. En Puerto Iguazú no solamente los usuarios se vieron afectados por la falta de Internet, sino que La Dirección de Migraciones se quedó sin sistema imposibilitando el ingreso y egreso del país por el inconveniente. Según las personas en la fila durante casi una hora treinta minutos la fila no registró movimientos, y la queja de los automovilstas no se hizo esperar.