Crece la demanda de salud mental en los barrios: violencia, ansiedad y abuso ocupan la consulta

miércoles 28 de febrero de 2024 | 19:45hs.

Es alta la demanda de atención en los consultorios de psicología tanto públicos como privados de Posadas. Algunos lo hacen por motu proprio y otros llegan con derivaciones médicas e incluso judiciales.

Los rezagos de la pandemia de Covid-19, la crisis económica y social hacen también su parte en este incremento en el pedido de asistencia. Tal es así que en la capital misionera se decidió crear una Dirección de Salud Mental Municipal para de esta forma poder agilizar y mejorar la atención.

De momento, nueve de los diez Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) que dependen de la comuna cuentan con servicio de psicología y ahora buscan expandir esa red.

“Queremos focalizar más la atención de salud mental y principalmente de psicología en el primer nivel de atención, que son los Caps”, explicó Eliana D’amore, flamante responsable del área en diálogo con El Territorio.

Incorporar más profesionales y hacer un abordaje comunitario de la salud es otro de los objetivos.

Consultada sobre cuál es el nivel de demanda que tienen, dijo que es “importante”.

“Hay personas que voluntariamente se acercan a buscar un psicólogo en los servicios públicos pero también la realidad es que muchos vienen por indicación de médicos que los atendieron en otro centro de salud, en un hospital y les hacen una derivación o una indicación de la consulta con el área de psicología”, señaló.

En ese sentido, lamentó que siguen habiendo muchos mitos alrededor de la asistencia psicológica, por ejemplo que es para personas que están mal, que tienen padecimientos mentales. “A veces se piensa que me tomo un mate con un amigo, hablo y con eso se me solucionan los problemas. Nosotros queremos romper con estos mitos, porque en realidad el psicólogo es un profesional formado que va a poder brindar orientación, ayuda, el acompañamiento y las estrategias para resolver situaciones emocionales y conflictivas que muchas veces las personas no las pueden resolver solas. Y el psicólogo lo hace desde un lugar objetivo y profesional que a veces un amigo no tiene esas herramientas”, explicó.

Principal demanda

En ese punto, indicó que actualmente una de las principales demandas en los Caps posadeños tiene que ver con oficios judiciales por casos de violencia intrafamiliar o de género.

“Ante la denuncia el juez suele pedir que haya un espacio de acompañamiento a la víctima y un espacio de atención a las personas que ejercen la violencia”, dijo D’amore.

Sin embargo, los pedidos de intervención varían según los grupos etarios. En la infancia y adolescencia se ven desde cuadros de ansiedad, depresión y autolesiones. Y en las puérperas la depresión postparto.

“Tras la pandemia se vio que aumentaron las consultas vinculadas a cuadros de trastornos de ansiedad, estados de ánimo depresivos, muchos son a veces por indicaciones de la escuela que encuentran un niño que tiene problemas de conducta o que suponen que puede llegar a tener algún tipo de trastorno vinculado al aprendizaje y los padres se acercan con ese pedido”, contó.

“También hay algunos Caps que tienen más atención de abuso sexual infantil, por ejemplo, esos son casos que muchas veces se identifican desde el área social o desde una consulta con el pediatra y también tienden a ser trabajados con un trabajador social, psicólogo, médico, pediatra, para ver cuál es el seguimiento, porque ahí se tiene que activar un protocolo de denuncia y trabajar con las instituciones de resguardo de los niños”, agregó.

El pensamiento suicida es otra de las aristas sobre las que harán foco desde que comiencen las clases, teniendo en cuenta que el año pasado trabajaron sobre varios casos de intentos de muerte por mano propia.

“Trabajamos en talleres sobre salud mental en adolescencia en escuelas y nos encontrábamos que los adolescentes -que son un grupo de riesgo- tenían ideación suicida y hubo casos de intentos de suicidio que tuvimos que trabajarlos junto con la policía y con instituciones que se encargan de la prevención y posvención. Ese es uno de los temas principales a trabajar, el tema de las autolesiones”, sostuvo.

Según la demanda en las distintas épocas del año, los turnos pueden demorar entre una semana y un mes.

“La mejor manera que tiene la población de poder acceder a la consulta es acercarse al centro de salud con el DNI, preguntar qué días y horarios va el psicólogo y agendar un turno, porque se trabaja con agenda”, finalizó.