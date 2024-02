Viajes de egresados: incertidumbre por subas sobre paquetes ya cerrados

miércoles 28 de febrero de 2024 | 6:00hs.

En medio de un contexto económico complejo por el aumento desmedido de precios, la quita de distintos subsidios, una inflación interanual de 254,2% registrada en enero y la derogación de la Ley 18.829 de Agencias de Viaje por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, las empresas que ofrecen viajes de egresados analizan de qué manera se cumplirá con todos los servicios contratados en años anteriores para los egresados de este año y cómo se venderán los paquetes estudiantiles de ahora en más.

“La realidad es que los viajes que se vendieron, el valor histórico que tienen, con la devaluación y todo lo que pasó, han quedado desfasados. Muchos proveedores están planteando que tenemos que hacer algo para ver cómo se pueden dar los servicios y cumplir con todo”, advirtió Adrián Manzotti, responsable de la Comisión de Turismo Estudiantil de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), en conversación con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Existe un “botón” para denunciar agencias de viajes y empresas de viajes estudiantiles.

Sobre esta línea, puso de ejemplo que “todos los contratos de turismo tienen, por ley, un seguro que cubre hasta $150.000 en el caso de accidentes personales, pero es un valor que no es lógico para la actualidad”. Por este motivo, indicó que la situación está siendo dialogada entre agencias de viajes, compañías de seguro y proveedores.

“Una vez que tengamos un buen diagnóstico, podemos hablar. Hay gente que paga una cuota de $15.000 para viajar en avión y quedó desfasado, pero hay una parte que está precomprada, entonces todavía hoy no hay nada claro”, dijo.

“Se tiene que tener claro cómo costear el servicio, así que hay que manejarlo internamente para acomodarlo. No es algo que la inflación cambie, pasó en la pandemia y otras veces, y los servicios se fueron cumpliendo”, remarcó Manzotti.

Para tener una idea de la situación, aquellos padres que comenzaron a pagar el viaje a Bariloche en 2022 o bien el año pasado, el paquete para termina valiendo entre 220 y 400 mil pesos; cuando por estos días los tours estudiantiles para julio o agosto de este 2024 tienen un valor de 900 mil pesos habiendo pagado la primera cuota en febrero.

El Territorio consultó con Travel Rock y Jungle Travel, empresas dedicadas a vender viajes de egresados en la provincia, las cuales coincidieron en que todavía no hay definiciones sobre un posible plus que ajuste el valor de los contratos estudiantiles firmados entre 2022 y 2023 para viajar este año.

Escenario ambiguo

Por su parte, Adrián Giudice, del área de Capacitación y Control de Calidad del Ministerio de Turismo de Misiones, expresó que en cuanto a los precios cerrados en años anteriores, hay un escenario ambiguo. “Al estar desregulado, al no haber ley de turismo estudiantil, todo lo que era la caracterización de cómo debía pagar, entre otras cosas, queda desarmado, pero hay otros elementos en el medio que tienen que ver con lo contractual, que se deben cumplir entre las partes”.

“En algunos casos hay una cuestión de razonabilidad entre el contratante y quien presta el servicio y se respetan los contratos. Y después, hay empresas que directamente, al no haber hoy una ley que obligue a la metodología anterior -por el DNU vigente-, directamente cayeron los aumentos todos juntos ahora”, sostuvo el funcionario.

Por ejemplo, Giudice mencionó que la nómina de coordinadores “debían ser mayores de edad y no debían tener antecedentes penales, no está vigente; la cuota cero no está vigente, que era esta cuota que daba el fideicomiso”. La cuota cero responde como garantía en el caso de que la agencia no pueda cumplir con los servicios del contrato básico (hospedaje, transporte, gastronomía y excursiones).

Los nuevos contratos

Además, señaló que se está analizando cómo se venderán los paquetes de turismo estudiantil de aquí en adelante, con precios actualizados. “La ley de agentes de viajes se había derogado con el DNU y la de viajes estudiantiles estaba por tener modificaciones con la Ley Ómnibus. El DNU afecta al dar de baja los legajos de las agencias de viaje por plantear que hay un monopolio cuando realmente no existe tal monopolio, hay muchas agencias de viaje y podés comprar pasajes a través de ella o directamente por una aerolínea”, explicó.

En este punto, Giudice enfatizó en que de ahora en más los familiares o grupos de padres tendrán que estar muy atentos a las cláusulas dentro de los contratos; a la vez que deberán tener en cuenta a quién le están comprando el viaje. “Los contratos van a estar dados de otras maneras, las empresas van a ajustar las variables a las condiciones de mercado. Con lo cual las tarifas se pueden ajustar a variables como la inflación o en qué moneda hacerlo, por ejemplo”.

“A nosotros nos toca revisar muy de cerca quiénes son los nuevos actores que empiezan a vender viajes estudiantiles. Qué seguridad, quienes viajan, los vehículos que se utilizan. Y bajarle la información a los padres, sobre qué elementos no se pueden negociar para que el viaje sea seguro”, agregó.

A través de la implementación de un Botón de Denuncias a Agencias, el Ministerio de Turismo de Misiones busca proteger a los consumidores. Esta herramienta se encuentra disponible en la página web institucional https://misiones.tur.ar/. En la pestaña “Información”, se debe hacer clic en la sección de “Agencias de viajes habilitadas” y se desplegará otra pestaña donde aparecerá el botón (ver Desregulación...).

Por último, agregó que se esperan lineamientos sobre cómo quedarían conformadas las agencias y de qué manera deberán trabajar, como también se aguarda una respuesta concreta al amparo presentado para frenar el DNU del presidente, Javier Milei.



Desregulación y agencias inhabilitadas

Los ciberdelicuentes ven las ofertas turísticas como un ámbito propicio para llevar a cabo estafas; para esto utilizan las redes sociales como Facebook para captar víctimas a las cuales robarles diero. En este marco, desde el área de Turismo temen que aumenten las estafas facilitadas por las políticas de desregulación propuestas por el gobierno nacional que impactan en el sector.

La Dirección de Fiscalización de Turismo de Misiones registró 39 denuncias de agencias ilícitas entre mayo y diciembre del año pasado.

A través de la implementación de un Botón de Denuncias a Agencias de Viajes, que comenzó a funcionar el 30 de mayo del año pasado, las acusaciones sobre operaciones ilegales se registran de manera virtual involucrando a otros organismos como Defensa al Consumidor, Cibercrimen o la Justicia.

Esta herramienta se encuentra disponible en la página web institucional https://misiones.tur.ar/. En la pestaña “Información”, se debe hacer clic en la sección de “Agencias de viajes habilitadas” y se desplegará otra pestaña donde aparecerá el botón “Denunciar a una agencia”. Allí los interesados deben completar con la información solicitada para realizar su denuncia.



En cifras

$15.000

Desde Faevy ejemplificaron que una cuota de $15.000 para viajar en avión quedó desfasada para las empresas con la inflación.