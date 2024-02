"Ni mis padres lo sabían", reveló el británico Lewis Hamilton sobre su acuerdo con Ferrari

martes 27 de febrero de 2024 | 9:36hs.

El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de la Fórmula 1 y actualmente en Mercedes, reveló hoy que "ni sus padres sabían" las negociaciones que llevó adelante con Ferrari, la tradicional escudería para la que correrá a partir de 2025. "No le conté a nadie sobre las gestiones con Ferrari. Ni mis padres lo sabían, se enteraron el día que se hizo el anuncio oficial", confesó el británico de 39 años, en una entrevista a "F1 Back at Base" un nuevo podcast creado por la BBC y cuya información fue levantada por el medio italiano la Gazzetta dello Sport.

En ese podcast Hamilton aseguró además que "todavía me sentía motivado para correr. Sólo tenía que seguir mi instinto y decidí aprovechar la oportunidad; pero antes de firmar no hablé con nadie de la negociación, lo pensé solo". El acuerdo entre Lewis Hamilton y Ferrari para 2025 fue la gran sorpresa de principios de este año y la sensacional transferencia de Mercedes no sólo sorprendió a la F1 sino también a la familia del piloto británico.

Hamilton confesó sobre su acuerdo con Ferrari "realmente quería hacerlo por mí mismo. Sentí que tenía que descubrir qué sería lo mejor para mí". El británico dejará Mercedes tras 12 años de relación y en los que ganó 6 de sus 7 títulos mundiales.

El gran circo de la Fórmula 1comenzará a rodar el próximo sábado con el Gran Premio de Bahrein en la primera de las 24 carrera previstas en el calendario oficial de la temporada, que será la última de Hamilton en Mercedes.