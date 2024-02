Balance positivo para la temporada de verano en Ituzaingó

lunes 26 de febrero de 2024 | 3:00hs.

Pese a la adversa situación económica por la que atraviesa el país, la ciudad balnearia tuvo una buena afluencia de visitantes. En diálogo con El Territorio la subsecretaria de turismo de Ituzaingó Haidé Sosa confirmó los datos. “Este año, teníamos la particularidad de la situación económica y la creciente del río Paraná, por suerte la creciente se acomodó y pudimos tener temporada, que en noviembre pensábamos que no la íbamos a tener” y concluyó que “fue una temporada positiva, no esperábamos la cantidad de gente que entró a la ciudad, así que si tenemos que hacer un balance fue positivo” señaló Sosa, aunque aclaró “durante esta temporada no se manejó la reserva que se venía teniendo años anteriores de casi 15 días”.

De acuerdo a los datos oficiales, todos los fines de semana de enero y parte de febrero, los alojamientos estuvieron cubiertos al 100% desde el jueves hasta el lunes. La localidad cuenta con más de 4 mil camas registradas. En este sentido Sosa aclaró que se deja de lado los alojamientos alternativos, de los cuales no se tienen datos precisos.

Este año, se notó la presencia de muchísimos turistas que llegaron desde el norte de nuestro país, como Salta, Tucumán, o Santiago del Estero, también turistas del sur, y por supuesto “sin dejar de lado el litoral con predominancia de misioneros”. En este sentido la subsecretaria de turismo de Ituzaingó contó que “muchos vinieron a conocer la represa y ver los carnavales de Corrientes, y se quedaron maravillados con las playas, y prometieron venir con más tiempo para el año que viene”.

Para destacar, el evento carnavales que atrajo entre 4.000 y 4.500 personas todas las noches. En este sentido, señaló que se mejoró todo el Corsódromo, “hubo una inversión importante e cuanto a infraestructura e iluminación”. El fin de semana del carnaval estuvo todo colmado en la ciudad y en otras localidades de Corrientes.

Las playas en Ituzaingó están concesionadas, a un total de cinco empresarios que se hacen cargo de brindar los servicios correspondientes y de la seguridad de los bañistas, colocando guardavidas en los diferentes paradores. El Municipio se encarga de la limpieza de todas, mientras que la seguridad en la costa está a cargo de la Policía de Corrientes, en las aguas a cargo de la Prefectura.

En cuanto a playas, Sosa dijo que ya se trabaja para la próxima temporada en donde hay que trabajar y mejorar en cuanto a infraestructura y servicios en los paradores.

Por último, señaló que para Semana Santa hay muy buenas expectativas, se está trabajando mucho para que los turistas elijan nuevamente la ciudad balnearia, “ya nos estamos preparando para recibir a los turistas”.