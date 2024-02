La desilusión de Juanfer Quintero con Riquelme: “Uno no espera que jugadores así te discriminen”

miércoles 21 de febrero de 2024 | 10:17hs.

Juanfer Quintero tuvo una espina clavada durante cinco años. El talentoso jugador que quedó en la historia de River tras su golazo en la final de la Copa Libertadores en Madrid aprovechó para cruzar a Juan Román Riquelme por una declaraciones que hizo tiempo atrás el actual presidente de Boca. “Uno no espera que jugadores así te discriminen”, dijo el futbolista que hoy viste la camiseta de Racing.

El colombiano le brindó brindó una entrevista al youtuber Ezzequiel y puso al flamante ídolo del Xeneize en el centro de la escena. Consultado sobre a quién elegiría entre Pablo Aimar y Riquelme, el cafetero no dejó dudas y se inclinó por el exfutbolista del club de La Ribera. “Soy más de Riquelme, pero son dos fenómenos”, indicó.

Pero el halago trajo también una picante frase de Quintero contra Román en la que recordó que no le gustaron las críticas del ídolo de Boca tras la final de Madrid.

“Tuvo unas palabritas malucas conmigo, pero no me interesa… Me molestó realmente porque venía de él. Uno no espera que jugadores así te discriminen o te quiten el mérito de algo. Creo que uno siempre tiene que dejar los colores de lado y darle la razón al que la tiene”, dijo Juanfer.

Y siguió: “En un momento me sentí mal, habló desde la emoción seguramente. Pero bueno, mira cómo es la vida... después metí dos (goles) iguales. No tengo nada en contra de él, pero los goles hablaron”.

Las palabras de Quintero hacen referencia a las críticas de Riquelme después de que Boca perdiera la final de la Copa Libertadores ante River, en 2018. En aquella oportunidad, Román deslizó que el tanto del colombiano había sido de casualidad.

“Hay cosas que van más allá, un golazo de Quintero que va a volver a patear y no la va a meter nunca más”, había dicho Román en aquel entonces, algo que Quintero nunca pudo digerir.

Por último, Juanfer no quiso dejar de recordar que más allá de este episodio, Riquelme es un ídolo para él: “Es un jugador que admiro. No me interesa que sea de Boca, simplemente es un jugador que admiro desde niño”.