Unos 33 mil docentes misioneros serán beneficiados con el Fonid, con recursos de la Provincia

martes 20 de febrero de 2024 | 5:00hs.

En un contexto nacional de incertidumbre para varios rubros, y en el que el gobierno nacional dejó de girar fondos que aportan el amparo de la Ley de Incentivo Docente, Misiones anunció ayer que se hará cargo con fondos provinciales de este ítem a fin de compensar el salario de los trabajadores de la Educación que ha sido muy castigado por la inflación y la crisis económica que atraviesa el país.

A través de su red social X, el mandatario provincial sostuvo que “ante el no envío de los fondos que le corresponden a Misiones por parte del Estado Nacional bajo el amparo de la Ley de Incentivo Docente (como es de público conocimiento), la Provincia ha decidido adelantar con fondos provinciales el pago de: Compensación Salarial Docente Garantía Nacional, mes de noviembre 2023 (garantiza $220.000, criterio Fonid).

Por otro lado, indicó que también se abonará Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), cuota enero 2024 ($16.450 por cargo, tercer trimestre del 2023).

El gobernador de Misiones detalló que los fondos estarán acreditados el jueves 29 de febrero.

En este marco, los gremios de los trabajadores docentes celebraron que Misiones se responsabilice de lo adeudado por Nación y persisten en el reclamo por mejoras salariales. Sobre todo, insisten en el pago de la deuda de diciembre y enero en cuanto a la modificación del pasaje, y del valor del litro de combustible que fue acordado en acta de paritaria provincial.

Acreditación de los fondos

Por otro lado, el Gobernador de Misiones adelantó que “el sábado 9 de marzo también con adelanto de fondos provinciales, estarán acreditados: Compensación Salarial Docente Garantía Nacional, mes de diciembre 2023 (garantiza $250.000, criterio FONID). Y Conectividad Nacional, cuota enero del 2024, $12.250 por cargo.

En este sentido, fuentes consultadas del Gobierno Provincial aseguraron a El Territorio que “Misiones va a seguir reclamando por los recursos nacionales”. Las fuentes provinciales destacaron que serán 33 mil los docentes beneficiados por el Fonid. Por otro lado, la provincia también analiza hacerse cargo de los 200 comedores escolares que dependen de Nación, y recibirán un aumento con aportes provinciales.

En cuanto a reunirse nuevamente con los gremios docentes, aún no hay fecha estipulada tras mantener dos reuniones y pasar a cuarto intermedio sin acuerdo entre las partes.

Los gremios

Mirta Chemes, delegada gremial de UDA Misiones, indicó que “todo lo que contribuye al bolsillo del trabajador es bienvenido”. No obstante, dijo que “esto es una deuda histórica que dependía de Nación pero que Misiones no deja de ser ajena, y habíamos solicitado que la provincia se haga cargo hasta tanto se pueda resolver la situación”. En este sentido, celebró el anuncio “porque hay docentes que la están pasando muy mal sobre todo aquel que tiene un cargo”. Por otro lado, lamentó que en la mesa de diálogo sobre un acuerdo salarial en este 2024 “la oferta de parte del Gobierno fue insuficiente”.

“Nos dijeron que iban a pagar el adicional 960 en febrero, pero necesitamos que anuncien el pago de la deuda de diciembre y enero en cuanto a la modificación del pasaje, y del valor del litro de combustible que fue acordado en acta de paritaria provincial. Lo cual es responsabilidad de Misiones y no de Nación, porque hay un acta entre las partes firmada y homologada, estamos aguardando respuestas”, detalló Chemes.

Al ser consultada por una próxima reunión entre las partes, relató que no hay fecha y que “los trabajadores de la educación están aguardando anuncios a cómo quedará la recomposición porque no hubo acuerdo, y tal vez se llegue a liquidar lo que propusieron”. Por último, dijo: “Esperamos el anuncio de la recomposición para realizar el reclamo de movilidad y pasaje, si no anuncian con respecto a estos ítems”.

Por su parte, Mariana Lescaffette, delegada del Semab-CTA, apuntó que “incluso con el 22% que ofrece el gobierno de Misiones, y el anuncio del Fonid los docentes están por debajo de la Canasta Básica”. Además, agregó que “es insuficiente”.

“La provincia incumplió con el acta homologada del Ministerio de Trabajo con los acuerdos de octubre respecto a la movilidad que son 50 litros de nafta al costo de la súper en cada mes y pasaje, lo que promedia alrededor de $50.000”, coincidió con Chemes.

Lescaffette sostuvo que desde el Semab al igual que otros gremios están atentos a la convocatoria de las paritarias por parte de Nación “lo que consideran está muy difícil porque el presidente está prácticamente cerrado al diálogo con esta cuestión”. En este contexto, dijo que mañana se reunirán en asamblea para tomar acciones en cuanto a cómo sigue la situación docente en el marco nacional.

“Es importante que se blanquee la situación con respecto al Fonid. Sin embargo, no es suficiente hasta que no se resuelvan las deudas que tiene el Gobierno en su totalidad. Con la inflación los sueldos no sólo quedan desfasados sino que la percepción de los fondos se degradaron quedando por fuera de la canasta. Incluso, con este pago el maestro de grado sigue siendo pobre porque su sueldo está por debajo de la Canasta”, insistió.

Por su parte, Mónica Gurina, referente del Frente de los Trabajadores de la Educación (Ftel) dijo que “desde el Frente se contempló la posibilidad de que se pague el Fonid”. No obstante, la referente asintió que “no es más que una deuda, y lo importante es seguir en el reclamo de un aumento salarial real con una recomposición acorde”. Y finalizó: “La recomposición y el aumento todavía no aparecieron por lo que no cambia la situación”.