El territorio Fun

domingo 18 de febrero de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Bronceado- Maráma, MyA & Robleis

2 La original - Emilia & Tini

3 Can’t get enough- Jennifer López

4 Piscina- Maria Becerra, Chencho Corleone & Ovy On The Drums

5 Bubalú - Feid, Rema

6 Houdini -Dua Lipa

7 Energía bacana- Sebastián Yatra

8 Yes, and? -Ariana Grande

9 Tarde- Morat

10 Hands on me- Meghan Trainor & Jason Derülo.



Pizza, birra, Japón

Tokyo Vice estrena segunda temporada y hace entrar en la parte oscura de la capital japonesa. No sigue la misma temática, pero la novela casi autobiográfica de Amélie Nothomp, Estupor y temblores marida bien con la serie. Yo soy la disco, recuerda Emmanuel Horvilleur que suena y transforma cualquier ambiente con la fantasía del flash y las luces dando en las bolas de espejos.

Pizza, hamburguesa, choripán, pican en punta al momento del festejo o la salida grupal. Nostálgicos reclaman la jarra de clericó queriendo evadir la ola de tragos de autor con nombres random, atrevidos, a veces transgresores. Quizás algún fan invente el Tokyo Vice; el picante, adrenalítico, exitante Kabukicho.



Hashtags que garantizan trends en TikTok

En las redes sociales lo que la mayoría desea es obtener miles de interacciones en sus publicaciones. Y más aún si se trata de una persona que genera contenidos como los influencers.

Para alcanzar el éxito en las publicaciones, una de las herramientas infalibles son los hashtags, que son etiquetas o palabras claves que con comienzan con el símbolo #, permiten agrupar contenidos virales y también dan la pauta acerca de las preferencias de los usuarios.

En TikTok los hashtags más populares y que garantizan mayor engagement son en primer lugar #tiktok, y le siguen: viral, comedy, dance, music, funny, love y trending, entre otros destacados.

Estos hashtags abarcan una amplia gama de temas y estilos de contenidos, desde el entretenimiento y la comedia hasta el arte, la fotografía, baile, viajes y el fitness.

