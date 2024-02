Se sumó una nueva baja para el torneo Provincial

sábado 17 de febrero de 2024 | 14:00hs.

Después de que Atlético Posadas confirmara que no será parte del torneo Provincial, que organiza la Federación Misionera de Fútbol (Femifu), otro club confirmó que no será parte del certamen, que comenzará el mes que viene.

River de Villa Bonita, último subcampeón, se bajó del campeonato.

El Millonario estaba en la zona A, junto a San Martín de Wanda, Casino de Iguazú, Jardín América, Corpus y Tuyutí de Apóstoles. El gasto económico para el club sería muy grande y por eso los dirigentes prefirieron no disputar el certamen provincial. Según la Femifu, el certamen no cambiará de formato y no se descartan nuevas bajas para el torneo Provincial.