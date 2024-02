El territorio Fun

sábado 17 de febrero de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Bronceado- Maráma, MyA & Robleis

2 La original - Emilia & Tini

3 Can’t get enough - Jennifer López

4 Piscina- Maria Becerra, Chencho Corleone & Ovy On The Drums

5 Bubalú - Feid, Rema

6 Houdini - Dua Lipa

7 Energía bacana - Sebastián Yatra

8 Yes, and? -Ariana Grande

9 Tarde- Morat

10 Hands on me - Meghan Trainor & Jason Derülo.



El amor después del amor

Semana empalagosa y ecléctica, poblada de significaciones. Por allá, carnaval, pomo lentejuelas brillo, recuerdos del juego de aguas, corsos, murga, mascaritas, plumas antifaz... fiesta de la carne. Más acá, cenizas de la gloria un miércoles sobre las cabezas y una voz que suena a admonición: ‘conviértete y cree en el Evangelio, recuerda que de polvo eres y en polvo te convertirás’. Pero también corazones rojos, bombones, besos demostraciones de cariño. Momento de presumir que se tiene a alguien. Todo eso en pocos días. Intenso, voraz como un incendio casi incontrolable, hasta que choque China con África. Tanto antojo y el spaghetti que queda para la semana entrante cuando la carne se deja ya de lado como Divididos y su performance en el Cosquín Rock. Se viene la segunda y no es Francia. Las clases están casi a la vista.





El TikTok de la policía chaqueña

El TikTok de la Policía de Chaco es realmente insólito y parecería que se trata de una cuenta falsa o una broma. Pero no. Es la cuenta oficial del cuerpo de Policía de esa provincia.

En las últimas horas publicaron un video muy polémico.

El regreso del fútbol al estadio de Chaco For Ever ha causado una gran sensación.

Por ese motivo, la Policía realizó una divertida campaña de concientización en sus redes sociales, junto al humorista José Ernst, con su personaje “El Ñery”.

De esta forma, El Ñery intentó ingresar al estadio con varios elementos prohibidos que la Policía incautó. El sketch sirvió para informar a los hinchas sobre las condiciones y restricciones que debían cumplir para acceder al evento deportivo, pero a pesar de eso, el vídeo se volvió viral en las redes sociales.

Wilson Velázquez con Linda Ortiz cruzaron el puente para unir Santaní (PY) con Posadas y desayunar en Alegrarte.

Carla y Emiliano de trámites por el centro y la parada obligada en El Español.

Elián Molina y Aldana Viera son del palo gastronómico, con curiosidad vienen a Cafetos a conocer.

Dahiana Martínez y Gabriela Rivarola, dos que llevan el estandarte de la dedicación al público.