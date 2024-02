El primo influencer del Dibu Martínez tuvo que salir a desmentir su muerte: “Estaba pescando”

viernes 16 de febrero de 2024 | 17:18hs.

Los seguidores del influencer Leandro Granato, primo de Emiliano “Dibu” Martínez, quedaron consternados este jueves cuando en una publicación se leyó que había decidido quitarse la vida. La supuesta autora del posteo era la madre de su pequeño hijo de dos años, pero todo resultó ser una “fake news”.

“Hoy, 15 de febrero, Leandro tomó la peor decisión de todas y decidió dejarnos para siempre. Él no estaba pasando por un buen momento, pero todavía no logro entender cómo tomó esta estúpida decisión, dejándonos solos para siempre, a mí y su hijo de tan solo dos años”, decía el posteo.

“Un día después del Día de los enamorados te vas así, dejando mi corazón roto. Siento bronca, impotencia y angustia, pero siempre te voy a amar. En las próximas horas comunicaremos donde será su último adiós”, escribió una tal “Miriam”, mientras crecía el estupor ante esta noticia.

Finalmente, a los pocos minutos llegó la desmentida de Granato. “Estoy vivo, me hackearon”, le escribió por WhatsApp al influencer Jordan Elías. “Tranqui papá, yo estaba pescando. Escuchame, no te preocupes que el Facebook no está enlazado en el Instagram. Saludos, gracias”, agrega el audio que Elías viralizó en cuestión de minutos.

Pero, además, el primo del Dibu también publicó un video en las redes para que no lo contacten. “Acabo de llegar a mi casa. No puedo ni usar el teléfono de la cantidad de mensajes que tengo. Soy El Yeti de Bruta cocina. Estaba pescando y me hackearon la cuenta y me enteré porque me llamó mi mujer desesperada”, señaló. “Estoy bien. Me hackearon solo el Instagram. Estoy viendo cómo resolverlo con la gente de mi equipo y lo primero que quiero es calmar a mi familia, a mi entorno. Tengo tías grandes, tengo familia grande que no saben y que fueron y golpearon la puerta y no creen que no fue verdad”, agregó.

“No me llamen más, por favor. Los que me llamaron yo los voy a ir contactando. No me llamen más, por favor. Vayan a mi Instagram y pongan que es falso, que está hackeado. No denuncien la cuenta, lo único que les pido, que la vamos a recuperar”, solicitó.

La preocupación de los seguidores de Granato pasaba principalmente porque en los últimos tiempos el influencer había decidido poner en pausa sus redes acusando “falta de ideas”. Además, Leandro había confesado un cierto malestar, todo lo que ayudó a acrecentar el temor a que la noticia del posteo sea realidad.