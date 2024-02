El inicio del ciclo lectivo se postergará si no se resuelve la paritaria docente nacional

jueves 15 de febrero de 2024 | 13:30hs.

Luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara que “la Nación no va a transferir” a las provincias los fondos adeudados del incentivo docente y que se evalúa si se convoca o no a la negociación paritaria, los sindicatos docentes anticiparon que tomarán medidas de fuerzas y que, a menos que la situación pueda regularizarse en la próxima semana, no comenzarán las clases a fines de este mes.

El funcionario alegó que “la paritaria nacional no existe” y que “los salarios dependen de los gobernadores” cuando, en realidad, la paritaria nacional está contemplada en la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) y normas modificatorias. Allí se establece que “el Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente”. En lo que respecta a los salarios, la paritaria federal sirve como base de acuerdos para la posterior negociación en cada provincia.

“La Ley de Financiamiento Educativo, en su art. 10, crea los convenios colectivos a los que los trabajadores docentes tienen derecho. La paritaria docente tiene el Decreto reglamentario 457 de 2007 y el Decreto 92/20. También tiene concordante con la Ley 26.206 y con el art. 14 de la Constitución Nacional”, remarcó Mirta Chemes, integrante de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y de la CGT Misiones.

En diálogo con Radioactiva (100.7), explicó que en los años 90 el sistema educativo se transfirió a las provincias sin recursos, por lo que comenzó una lucha ante la imposibilidad de pagar los salarios docentes. “El Fondo de Incentivo Docente (Fonid) nace por la crisis que hubo en el sistema educativo, para poder resolver este conflicto”, dijo. “La Ley de Incentivo Docente tiene vencimiento y cada gestión la va renovando. En el marco de la paritaria, se renueva y se da continuidad, aunque no así a la paritaria, que es donde se confunde el vocero presidencial al decir que la Nación no paga sueldos”, agregó.

“La Nación paga sueldos porque el incentivo docente, la conectividad que está en el acta de paritaria homologada y la garantía nacional -ex art. 9- están vigentes. La ley y sus decretos reglamentarios no han caído; sí la ley del incentivo docente no se prorrogó, como en años anteriores”, indicó la sindicalista.

A su vez, puso el foco en que “lo último que se cobró del incentivo docente es la segunda cuota del tercer trimestre del 2023. El docente en diciembre, noviembre y enero no terminó de cobrar su sueldo”. “La paritaria nacional marca el punto de partida para que acordemos gastos y adicionales necesarios para los trabajadores y los componentes nacionales son parte del sueldo. La nación no puede desentenderse. Esto no lo hemos vivido ni en los peores momentos”, subrayó.

“Tenemos mucho para ganar, pero mientras tanto, ¿de qué vive el docente? El docente es un trabajador y sostén de familia. ¿Quién puede vivir con $160.000, que es la garantía provincial del docente que tiene un cargo?”, cuestionó.

Asimismo, señaló que se atraviesa una situación desalentadora. “La provincia nos puede ofrecer el 22% del sueldo de bolsillo de garantía provincial. El 22% sobre $160.000 y el 14,6% sobre el básico. En un proceso como el que estamos viviendo, en el que la inflación supera el 100%, es imposible poder acordar las condiciones. La inflación interanual a enero fue de 254,20%, cuando nuestra recomposición fue de 110% en el mejor de los casos, a octubre del 2023”, reclamó.

“Realmente necesitamos recomponer el salario. Tenemos que bregar por un salario digno. Veníamos bastante bien, pero llegamos a octubre y nos trancamos”, enfatizó la integrante de UDA y CGT Misiones. Sobre esta línea, aclaró que “el porcentaje es beneficioso según la base imponible porque, al compararnos con otras provincias, no tenemos básicos ni mínimos iguales en todo el país. Mucho menos podemos compararnos con otro sector”.

En este marco, la secretaría de Políticas Educativas intenta abrir una mesa de diálogo para resolver el conflicto desde diciembre del año pasado. Además, cuatro de cinco sindicatos acionales se reunieron esta semana para redactar un documento en el que se plantea lo que está sucediendo con la paritaria docente.

“El Gobierno nacional nos empuja a un inminente no inicio del ciclo lectivo si en el transcurso de la próxima semana no se resuelve la paritaria nacional”, advirtió la gremialista docente, Mirta Chemes. “La reapertura de paritarias es innegociable porque es una ley. Por vías administrativas o judiciales, desde la UDA lo vamos a trabajar en conjunto a los otros sindicatos paritarios nacionales”, concluyó.