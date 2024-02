Irrumpió en medio de la noche en la casa de su ex y le propinó una feroz golpiza

jueves 15 de febrero de 2024 | 10:51hs.

Una joven de 20 años resultó con diferentes lesiones luego de ser atacada por su ex pareja en la localidad de Bernardo de Irigoyen. Por el caso, la Policía de Misiones detuvo al acusado, identificado como Néstor B. (27), quien permanece a disposición de la Justicia.

En base a fuentes de la fuerza provincial, El Territorio pudo saber que los hechos ocurrieron el lunes a las 4.30 de la madrugada. En la denuncia la joven de 20 años - cuya identidad se preserva - expresó que el implicado irrumpió su vivienda y allí la empezó a agredir verbal y físicamente.

La víctima expresó que el violento la amenazó de muerte y le profirió golpes de puño, además de mantenerla cautiva por varias horas. En el hospital local el médico de turno determinó que tenía un traumatismo en la cabeza, escoriaciones en la frente y hematomas en el cuello, un brazo, el tórax y una pierna izquierda.

Es decir, fue golpeada en todo el cuerpo.

En diálogo con El Territorio, la denunciante contó que ese día se encontraba sola en su domicilio porque su padre había viajado. “Yo sabía que él andaba de joda” puntualizó y en medio de eso le mandaba mensajes amenazantes que revelaban - nuevamente - celos enfermizos y reclamos injustificados debido a que ya habían terminado la relación de más de dos años.

La entrevistada manifestó que en primera instancia se durmió en el sofá frente a la tv, pero que cerca de las 4 de la madrugada se despertó con el reflejo y se fue a la cama. Pasaron unos momentos y su teléfono empezó a recibir un mensaje tras otro, al punto que no pudo ignorarlo y lo abrió.

“Los mensajes eran de él, qué por qué empecé a seguir a tal persona en Instagram, por qué esa persona me seguía a mí, que yo era esto o aquello. Obviamente todo con ofensas, diciéndome que era una cualquiera y que no valía nada”, puntualizó. Después, a las 4.30, llegó un “abrime la puerta porque rompo todo” y dos fuertes patadas que hicieron que la puerta de entrada ceda y pueda entrar.

“Cuando rompió mi puerta ya se vino arriba mío y empezó a pegarme golpes de puño en la cabeza y en la cara”, siguió. Según este relato luego le quitó el teléfono celular y la obligó a que le diga la contraseña para desbloquearlo y así poder revisar las conversaciones.

“Me tiró en la esquina de mi cama y yo ni siquiera entendía porque me estaba pegando, porque no me dijo nada”, siguió. Incluso el joven le reprochó que estaba durmiendo con ropa interior, pensando que estaba con otra persona en el hogar, amplió.

El acusado miró el chat de la joven con su padre, en el que se referían a unos mensajes que él mismo le había mandado a su ex suegro. La joven, según confió, le había dejado un audio a su progenitor diciéndole “no le des bola papi, yo quiero terminar bien con él pero te quiere llenar la cabeza. Se quiere hacer el machito, pero es un maricón”.

Esas palabras lo violentaron aún más: “Escuchaba una y otra vez el audio y me pegaba. ‘Así que soy machito’ y me pegaba. Me empezó a pegar más fuerte desde que escuchó que dije eso y le reenvió el audio a mi papá y le dijo ‘si tenés algo para decirme a mí, yo estoy acá con tu hija’”, prosiguió.

La denunciante quedó atrapada en su propia casa, sin poder salir. Su ex pareja decía que los golpes y la hinchazón de la cara no eran para tanto, que no tenía nada. Incluso se mostró más preocupado por una lesión en el pie que se generó debido a las patadas que le pegó a la puerta.

Pese a los medicamentos que tomó, el dolor no pasó, pero no podía hacer nada porque el intruso no quería irse del sitio. Se quedó hasta el mediodía en la vivienda para asegurarse de que la joven no iba a denunciarlo y si intentaba gritar la tomaba del cuello.

“No quería irse de mi casa, quería acostarse al lado mío porque estaba muy alterado, yo le decía ‘me desfiguraste la cara, ándate de mi casa, esta vez te pasaste”, prosiguió. Luego la joven tuvo que actuar “muy fríamente” para que se convenza que no iba a ser denunciado - incluso se maquilló -, hasta ambos se fueron del lugar.

Al ser liberada se fue primero a la casa de su hermana y luego a la Comisaría para hacer la correspondiente denuncia. Solicitó una prohibición de acercamiento al Juzgado de Paz local y las autoridades del Juzgado de Instrucción de San Pedro, a cargo del juez Ariel Belda Palomar, ordenaron la detención del sospechoso.

Finalmente en horas del mediodía del martes los uniformados locales lograron la aprehensión de Néstor B. (27), hecho que quedó registrado por los vecinos. El sospechoso fue alojado en una celda y podría ser trasladado a audiencia indagatoria este jueves.

Mientras la denunciante se recupera, recordó que en el pasado ya había sido víctima de hechos de microviolencias que después se convirtieron en apretones o incluso bofetadas. “Y ahora mirá lo que pasó, decí que estoy viva para contar porque una persona que te pega en la cabeza es para matarte, sino me hubiese pegado en el cuerpo. Mi consejo es que no perdonen esta clase de situaciones, por más mínimas que sean”, instó.