Votando al verdugo

domingo 11 de febrero de 2024 | 6:00hs.

Qué país loco la Argentina, con una carnada endulzada y explosiva -nada más peligroso que una motosierra-, la mayoría voto en contra, hartos de un gobierno inútil, corrupto e inescrupuloso… y cayó, sin darse cuenta de que la anunciada y malquerida Casta eran los pobres, los jubilados y los laburantes. Y que la auténtica casta, histórica garrapata y privilegiada está en el riñón del gobierno… a llorar a la placita.

Milei Milei, qué grande sos, meta desbocados mensajes en Twitter cué tirando motosierrazos a cuanto se le ponga enfrente pero, ladinamente y con vaselina, cambió la dirección de viento y de su amenazante roncadora.

Para muestra basta un botón del actual Gobierno: sigue intocable el subsidio de mil millones de dólares a Tierra del Fuego a “manos” de Caputo primo. Eso no es Casta. Pero a pesar del aporte millonario en dólares, el empleo privado formal en la provincia sigue siendo del 10%. El 90 es público o informal. La vaca atada y su poderosa y auténtica Casta no se tocan. Repito, mil millones de dólares a la bolsa y silencio de moto. Y para que no queden dudas ahora lo suma a Macri…

Como curiosidad: en muchísimos años las votaciones en nuestro país fueron por estratos horizontales, clase media, media alta y media baja a una urna; clase media baja, pobres y muy ricos a la otra.

En Misiones, como en casi todo el país, ganó el encantador de multitudes produciendo un fenómeno nunca visto: la votación vertical, lo votaron los de muy arriba, los del medio y los de abajo… y los de más abajo. Lo vi en mis pagos de Santa María con pocos medianos, mayoría de colonos y amplia mayoría de tareferos… cómodo Milei en el recuento.

Siempre escuché y dije que el pobre no tiene ideología, tiene necesidades… ahora votó sin saberlo ideología de la peor calaña en contra de sus propias necesidades.

En Misiones la producción e industria yerbatera, responsable de un cuarto de la economía de la provincia también sufrió el sablazo Milei. El instituto Regulador, el Inym, es decir el mediador entre productores e industria durante 20 años… Ahora fue amputado, le sacaron la potestad de fijar el precio. Quedó una cáscara vacía, perdió su razón de ser, y viva la libre competencia entre el zorro y la gallina… Carajo (tres veces).

No digan que Milei no avisó, pero sí digan que los tractorazos y quejas de los productores son responsabilidad directa de Milei.

Están jodidos los productores, lo que en septiembre 2023 se compraba con un kilo de hoja verde, hoy necesita dos kilos y medio. El empobrecimiento es de más del 50% por parte del productor y la glorificada libre competencia se produce entre marcas de yerba, pero la paga el de más abajo. El productor. Cambiaron el Inym por la Ley del Gallinero…

Actualmente productores y cooperativistas gestionaron trabajosamente el precio para la producción y por ende para el tarefero. En cierto modo favorecidos por una interna del gobierno, lo que no resta mérito alguno. La suerte es también un mérito. Napoleón preguntaba a sus generales si creían tener suerte y era un plus en su elección.

Podemos quizá tener mejor precio por la intervención del gobierno nacional durante uno o dos o más meses, pero ahí nomás. Después sigue vigente la ley Milei del Gallinero.

Debemos los productores desde el Congreso de la Nación sacar una ley que nos fije un precio justo atado al costo del paquete que termine finalmente con la compra del sudor barato y… opama la discusión.