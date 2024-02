El territorio Fun

sábado 10 de febrero de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Bronceado-Maráma, MyA & Robleis

2 La original Emilia & Tini

3 Can’t get enough Jennifer López

4 Piscina Maria Becerra, Chencho Corleone & Ovy On The Drums

5 Bubalú - Feid, Rema

6 Houdini Dua Lipa

7 Energía bacana Sebastián Yatra

8 Yes, and? Ariana Grande

9 Tarde Morat

10 Hands on me Meghan Trainor & Jason Derülo.



Experiencia de viajes

La influencer argentina, Gianni Cersosimo, conocida por sus consejos sobre viajes y moda en las principales plataformas digitales, compartió en TikTok el incómodo momento que vivió en la oficina de migraciones de los Estados Unidos y lo describió como un “interrogatorio exhaustivo” y “estresante”.

A través de la red social, la creadora de contenido compartió con los usuarios la mala experiencia vivida al llegar al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, tras ser sometida a una serie de preguntas sobre su historial de viaje y preguntas detalladas por parte de las autoridades de la terminal aérea.

El video publicado en TikTok generó más 100 mil reproducciones y miles de reacciones por parte de sus consumidores, quienes aprovecharon el posteo para escribir sus vivencias a la hora de viajar. Gianni Cersosimo le aconsejó a sus seguidores “no mentir” a la hora de la información requerida y aseguró que “a pesar de intentar simplificar sus respuestas” a la hora de la presentación de la documentación, se encontró encerrada en una sala especial con oficiales

que le realizaban preguntas detalladas.



Furor por nueva tecnología en videojuego

Ubisoft, una de las empresas de videojuegos más populares del mundo, sobresale en el panorama del desarrollo de videojuegos con la implementación de una nueva tecnología de animación llamada Learned Motion Matching. Este método, está enfocado a redefinir la manera en que los personajes o héroes de acción de un juego en particular se mueven y interactúan en los diversos universos virtuales. Esta nueva técnica pretende mejorar considerablemente a su predecesora la Motion Matching. Esta nueva forma de desarrollo mantiene atributos del Motion Matching como la flexibilidad que provocaba que las adaptaciones de los personajes fueran fluidas y realistas dependiendo del contexto y situación de los universos virtuales. La diferencia primordial de esta novedosa técnica es que ofrece un manejo más eficiente de la memoria, que era el problema que tenía la anterior.

Mariana Torres, Diego Varela y Jacqueline Goldschmidt eligen Soffio para su reunión de trabajo.

Karina Zarratea y Pablo Sode, desayuno en Cafetos.

Andrea y Leyla te esperan en Alegrarte, donde expone Irina Waniukiewicz con Ambay.

Héctor, Ulises, Juana, Yésica y Antonella.