Yaisa Montes, entre el rap y la identidad folclórica argentina

viernes 09 de febrero de 2024 | 18:51hs.

Yaisa Montes se presenta hoy viernes en Posadas con canciones propias y covers versionados junto a Alexis Darnet, desde las 22, en la peña Misionero y Guaraní.

En la previa, la cantante misionera explicó que esta dupla está trabajando de manera conjunta un material y que se entienden muy bien en el escenario.

Además, sobre esta combinación de estilos que particulariza a la misionera, de combinar ritmos urbanos y canción, detalló que “son dos posiciones que en algún punto se unen en el hacer música y me son súper naturales”.

“Creo que de alguna manera la música urbana se me metió como de rebote y encontré una especie de fascinación o de lucecita que me llamó la atención y la seguí. Mucho tenía que ver conmigo, sentía mucha empatía con las letras, la música, el universo y las líricas del rap, la forma en la que se construye la narrativa de una canción... me identifiqué mucho con eso”, refirió en diálogo con Radioactiva.

Al recordar la historia antigua del rap que nació en el under, también graficó que las raíces latinoamericanas la marcaron mucho y en ese gen encuentra otra identificación.

“Cuando empezó a hacerse más visto y más escuchado lo latino relacionado al universo hip hop me llevó súper fuerte y siento que absorbí mucho de eso y empecé a mezclarlo con la música que ya conocía de acá, un poco del folklore argentino, un poco del rock nacional y se mezcló la guitarra con esos otros colores y creo que salió algo súper”, graficó al insistir que “me siento muy bien mezclando esos dos universos”.

Sobre el panorama actual de los músicos, Yaisa entendió que “está todo un poco más complejo para gestionarnos”, pero de todas maneras espera poder cruzarse con amigos en escena como los de El Néctar por ejemplo. “Yo creo que se va a dar la oportunidad”, marcó.

Además de compartir con colegas locales, el año que pasó, la misionera fue parte del Nuevo Cancionero Federal 2023 del Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis (Ciam). Quedó seleccionada entre alrededor de 24.000 artistas de todo el país para grabar una canción que fuera parte del álbum lanzado oficialmente en noviembre. “La verdad fue una locura, una experiencia muy linda trabajar con productores que ya tienen re cancha y toda la data”, celebró la artista sobre su paso por Buenos Aires en este intento de federalizar más la música.

Entre proyectos y escenarios, Yaisa busca llevar su mensaje cada vez más lejos.