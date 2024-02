Productores yerbateros se reúnen con el ministro de Agro para gestionar la continuidad del Inym

jueves 08 de febrero de 2024 | 11:00hs.

Representantes de los productores yerbateros de la provincia de Misiones se encuentran en reunión con el ministro del Agro, Facundo López Sartori y autoridades de la provincia con el fin de gestionar la continuidad de la totalidad de las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Ariel Steffen productor yerbatero, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó sobre la reunión que habían mantenido la semana anterior con la vicepresidenta, Victoria Villarruel : “La lucha que tenemos es desde hace más de 20 años y es la primera vez que nos recibe una autoridad máxima así tenemos que aprovechar y respetar esto porque para nosotros es algo bueno que nos reciba y que se preocupe por el tema lo que a nosotros nos da aliento”.

“En la reunión se comprometieron a mejorar nuestro sector. Nosotros pedimos que no se toque el instituto, además de dialogar sobre precios justos, reestructurar el Instituto porque hay muchas falencias por una ley que está mal confeccionada, ellos dicen que el precio se tiene que solucionar en la provincia de Misiones y no una persona de Agroindustria siendo que no tiene ni conocimiento del tema”, agregó.

Además indicó que otro punto que se trató es el tema del presidente del Inym que salió en Twitter que iba a ser Daniel Notta, “nosotros como productor no tenemos nada en contra de esa persona pero sí decimos que no nos representa porque es netamente de la industria y nosotros la lucha que tenemos por el precio es con ese sentor,a entonces le pedimos que tampoco designen a una persona que sea de los industriales”

“Ahora acabo de llegar de Buenos Aires y tengo entendido que estará el ministro del Agro y nosotros seguimos con la misma postura y veremos a qué punto se podrá llegar”, destacó,

Movilizaciones

Steffen en ese sentido detalló que tanto los tractorazos y movilizaciones que se están haciendo es una demostración que el productor está unido “y está defendiendo una causa justa, un precio justo para que el productor pueda vivir dignamente de sus chacras y no perjudicar a terceros”.