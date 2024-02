Viajó el lunes a Oberá para una entrevista laboral, está desaparecido

viernes 02 de febrero de 2024 | 13:57hs.

El pasado lunes 29 de enero Marcos Gabriel Szymczak (28) viajó desde la localidad de Mártires (donde vive junto a su pareja y dos hijos) hasta Oberá. Esa misma mañana tenía una entrevista laboral en un supermercado situado en el barrio Krause, donde estuvo, y algunos minutos después se retiró. Desde ese punto nadie más supo de él y tampoco se volvió a comunicar con su familia, que denunció su desaparición y lleva adelante averiguaciones desesperadas en paralelo a la búsqueda que inició esta semana la Unidad Regional II de la Policía de Misiones.

Yoselin Szymczak, hermana del joven, en diálogo con El Territorio desde la ciudad brasileña de Tres Passos, donde está radicada, ratificó que el último lunes Marcos "viajó a Oberá en un colectivo que pasa (por Mártires) a las cinco y poco de la mañana". Teniendo en cuenta que la distancia entre ambas comunas es de alrededor de 35 kilómetros, poco antes de las 7 tuvo que haber llegado a la Capital del Monte.

La joven dijo tener certezas de que estuvo en el supermercado obereño, en el que "tenía una entrevista de trabajo para el sector de panadería", y sin saber el resultado admitió que tras el encuentro su hermano se comunicó con ella: "Me dijo que fue a la entrevista y preguntó si acá (en Tres Passos) había trabajo. Yo inocentemente le dije que sí, a lo que consultó cuanto de plata se necesitaba para venir hasta acá y le respondí. Después de eso me cortó y desde ahí no hablé más con él".

De acuerdo a la información que maneja en base a personas que aportan datos, Yoselin dijo que "al mediodía (del lunes) lo vieron en una parada de colectivos frente a un comercio del barrio Norte en Oberá. Desde ahí no se supo más nada. Nadie más lo vió".

Sin DNI



Por lo que sabe, Marcos salió de su casa con dinero en efectivo, aunque se desconoce el monto. No tenía consigo su documento de identidad, que dejó en la vivienda. Es por eso que, consultada sobre la posibilidad de que haya decidido a último momento viajar hasta la localidad brasileña donde ella está, en busca de algún trabajo, Yoselin respondió: "Es imposible que venga para acá porque en la Aduana piden el DNI y él dejó en su casa. Sin eso no pasaría".



La joven contó que su hermano estaba buscando mucho un empleo estable, y que hasta el momento se dedicaba a la venta callejera de productos panificados que él mismo hacía con su concubina. "Salía a vender tanto en Mártires como en localidades cercanas, pero es un trabajo muy duro, él vivía a pie", apuntó, mencionando que en Oberá actualmente viven sus padres, que están atentos a cualquier dato o indicio que pueda orientar la búsqueda.



"Ese día vestía una remera blanca y pantalón negro", detalló la hermana, aportando una fotografía sacada semanas antes en la que aparece, con la misma ropa, junto a su pareja. "Es delgado, tez blanca, cabello castaño claro y 1.75 metros de altura", aportó. "Si lo viste o si lo ves, comunicate con la comisaría más cercana", pidió, acotando que "hace cuatro días no sabemos nada de nada y estamos desesperados".