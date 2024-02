Escándalo en Gran Hermano: Furia se sacó con Manzana y le tiró una hamburguesa en la cara

viernes 02 de febrero de 2024 | 12:08hs.

La casa de Gran Hermano, el reality conducido por Santiago del Moro está cada vez más picante y deja mucho de qué hablar. Esta vez Furia le revoleó una hamburguesa a Manzana y Sabrina y Nicolás quieren "cancelarla".

Después de la escandalosa gala de nominación en el reality show de Telefe que conduce Santiago del Moro, los participantes se indignaron por la acción de Juliana.

Tras la polémica gala de nominación, la casa de "Gran Hermano 2024" quedó revolucionada. Con la fuerte discusión de Juliana "Furia" Scaglione y Federico "Manzana" Farias, los participantes analizaron las actitudes de sus compañeros. En ese contexto, la polémica concursante le revoleó una hamburguesa al streamer y generó malestar en Sabrina Cortez y Nicolás Grosman, que la liquidaron.

Luego de la presencia de Santiago del Moro a la casa, Manzana decidió empezar a jugar fuerte y encaró a su compañera Furia para pelearle el comando del juego. "A vos, adoro la relación en la casa, aun así, ni olvido ni perdono, recuerdo cuando me dijiste falso. Hoy está todo bien, pero cuando sea el momento de estar en placa, sobre todo contra vos, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para sacarte a la cho...de este 'Gran Hermano', aunque seas una gran jugadora", le manifestó en la cara.

Al terminar la trasmisión, ambos participantes de "Gran Hermano 2024" se cruzaron en el patio a raíz de que "Big Apple" la trató de "ladrona": "¿Querés cámara boludo? Te haces el bueno con todo el mundo, ¿y ahora te haces el loco? Te estás cagando de risa. Sabés que salto, soy pólvora. No me jodás que te rompo la cabeza. Me van a sacar y no por tu culpa, ¿Entendés? Me van a sacar porque te voy a romper la cabeza. Queres cámara. Streamer del or... anda a laburar".

Sin embargo, la pelea no terminó ahí. Se conoció que Furia le revoleó una hamburguesa a Manzana y esto provocó que sus compañeros la criticarán duramente. "¿Viste como revoleó la hamburguesa? No lo puedo creer", empezó diciéndole Nicolás a Sabrina, ambos nominados junto a Juliana, Federico, Agostina, Lisandro, Joel y Emmanuel.

"Se mandó al muere. Se canceló sola. Yo estoy afuera y veo que una persona, por más bien que me caiga, tira una hamburguesa así, siendo que a ella le faltó comida en su vida, ya está", sumó Cortez, mientras su compañero asintió con la cabeza, indignado por esa acción.

El reality sigue siendo el gran éxito de la televisión argentina y tiene gran repercusión en otros canales, como con su cuenta oficial de "Gran Hermano 2024" en YouTube. También los fans están atentos a las publicaciones en la cuenta de Instagram de "GH", donde se generan grandes debates sobre el contenido y discusiones entre los seguidores de cada participante.