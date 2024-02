Jean Carlos homenajeó a Walter Romero en Cosquín: “Se fue antes de tiempo”

jueves 01 de febrero de 2024 | 15:47hs.

El dominicano le dedicó unas emotivas palabras a quien fue su seguidor y hoy ya no está. El show de Jean Carlos en Cosquín Cuarteto tuvo de todo: ritmo, invitados del cuarteto y de otros géneros, la presencia de su hermano, un look increíble, la sorpresa por una bandera dominicana y hasta un homenaje muy esperado.

“Lástima que tampoco esté acá esta noche, pero me hubiese gustado que esté”, dijo el dominicano para dar paso a unas palabras muy emotivas para su colega, Walter Romero, fallecido en 2017.

“No me corresponde, no me gusta hacer homenajes cuando la gente no está, cuando se va, no quiero ser uno más, por eso siempre hago todos los homenajes en vida”, introdujo, para luego explicar que fue sugerencia de una fan de Río Cuarto quién le hizo entender por qué era él quien debía hacerlo: “Esta persona querida se fue antes de tiempo, y dije tienen razón porque muchos decían eras su ídolo, él te ama, él hace todo por ti”.

Es que, a casi siete años de la muerte de Walter Romero, si hay alguien que debía hacerle un homenaje en el escenario era él.

Para el ex Banda XXI, Jean Carlos era su ídolo y modelo para seguir. Su influencia se notaba en su manera de cantar, en su forma de vestir y hasta en sus pasos en el escenario.

En varias ocasiones el dominicano expresó que al surgir Banda XXI él se alegró porque dejó de “sentirse solo” en un estilo nuevo dentro del género del que él mismo había sido el creador.

“El país entero me lo pidió y yo dije si hay alguien que puede hacer un homenaje como la gente a este muchacho que se fue joven, no queda otra, soy yo”, concluyó, para dar paso a un enganchado de grandes éxitos que cantaba Walter en su etapa en la banda de Río Cuarto.

Y te amo solo, Qué bonito, Se terminó y Ritmo merembé fueron las elegidas para la parte final de uno de los shows más completos de la noche.