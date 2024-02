Quién es Tomás Agote, el empresario expulsado del Congreso por insultar a Myriam Bregman

jueves 01 de febrero de 2024 | 15:35hs.

Los insultos de un hombre a los diputados del bloque de izquierda en medio del debate en el recinto de la cámara de Diputados, que demoraron las exposiciones durante las cuestiones de privilegio, elevó la temperatura de lo que promete ser una sesión maratónica.

Apenas finalizó la exposición de la diputada del Frente de Izquierda Unidad Myriam Bregman, una persona que se encontraba en la tribuna la insultó y le hizo gestos amenazantes, lo que generó un escándalo.

Se trata de Tomás Agote, un empresario que se define en redes como "un emprendedor creativo con amplia experiencia en la industria de seguros y tecnología".

El empresario es co-fundador de la firma Patagonia IT Solutions y asegura que desde hace veinte años brinda "consultoría senior en seguros, tecnología, operaciones y procesos desde pequeñas empresas locales hasta grandes organizaciones globales".

Sin embargo, desde la bancada del FIT-U, señalaron que el hombre le gritó insultos, que realizó gestos amenazantes a la legisladora de izquierda y lo definieron como un "patotero" llevado al debate por La Libertad Avanza.

El empresario hizo un descargo en su cuenta de X (ex Twitter). "Solo para aclarar y es lo único que voy a decir sobre el asunto: NO INSULTÉ a Myriam Bregman. Vean y escuchen las grabaciones (deben estar). Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero 'Estás confundida' y 'Con cuántas PYMES te reuniste' no son un insulto", escribió después del incidente.

En sus redes, Agote también compartió los posteos de la Agrupación Pymes Emprendedores y Productores, conformado en diciembre pasado por impulso de Rodolfo Llanos, Gustavo Lazzari, Juan Gabriel Méndez y Alejandra Bada Vázquez.

Justamente Llanos fue quien protagonizó un escándalo en el plenario de comisiones de Diputados, que trató "Ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", por expresar agresiones verbales contra diputados opositores de Unión por la Patria y del FIT-U.

Fue el diputado Mario "Paco" Manrique, de Unión por la Patria, quien hoy también increpó a Agote, quien intervino tras la exposición de Llanos y quedó cara a cara con el empresario.

Además de la agresión, el hecho produjo que se paralizara la sesión cuando apenas comenzaban las intervenciones por las cuestiones de privilegio, debido a la decisión de los diputados de diversos bloques de no continuar hasta que se lo retirara del recinto.

"Arriba de la pantalla hay una persona que le profirió un insulto directo a Bregman. Hasta que no se retire no podemos seguir sesionando", lo instó el diputado Germán Pedro Martínez (Unión por la Patria por Santa Fe).

El presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, decidió entonces enviar a la seguridad del Congreso para que lo retirarán del palco.

"Ustedes son empleados nuestro y yo digo lo que quiero", dijo el hombre que se negó a identificarse cuando el personal de seguridad lo desalojó del lugar que ocupaba en soledad en el segundo piso del recinto.

Agote, en su cuenta de X (Twitter) también expresa su apoyo explícito al gobierno del presidente Javier Milei.

En una de sus últimas publicaciones, replicó el mensaje de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de que se expulse inmediatamente a los extranjeros que toman tierra.

Además, en YouTube hay dos videos: uno, en la exposición titulada “Sumando porotos”, durante la realización del evento “El Mundo de las Ideas 2016″, que se realizó el 20 de agosto de ese año en el Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia (C3) de la Ciudad de Buenos Aires; y otro, con su testimonio de la participación en dicho evento.

Allí cuenta su postura respecto al curso de innovación, donde destaca el valor de las ideas y la posibilidad de “cambiar el mundo”, junto con proyectos de emprendedores a los que se incorporó para aportar a su desarrollo.