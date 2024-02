Luz Amigo, de Guaraní a la elite del fútbol nacional

miércoles 31 de enero de 2024 | 6:01hs.

Luz Amigo preparó su equipaje y se animó a alejarse nuevamente de su familia persiguiendo un sueño que puede parecer trillado pero es muy difícil de conseguir: vestir la camiseta de la selección argentina.

La futbolista posadeña de 19 años firmó contrato con Banfield para defender el arco verdiblanco en la próxima edición de la Liga Argentina femenina. Se suma así a otros grandes baluartes de la tierra colorada en la elite del país.

Pero Luz es particular. No solamente porque apostó a un puesto poco común como el de arquera, sino que ya cuenta con una experiencia considerable entendiendo que su edad podía ser un impedimento en sus inicios.

La hija de Vanesa y Eduardo -y hermana mayor de Valentina- ya tiene experiencia nacional atajando en el Social Atlético Televisión (SAT) de Buenos Aires y a principios de este año logró el título de la Liga Posadeña con Guaraní Antonio Franco. Nada mal para Luz, quien hace ocho años atrás no sabía lo que le podía deparar el destino.

“Elegí ser arquera porque decían que tenía muchas condiciones y la verdad que me gustó. Desde que conocí el arco supe que era mi lugar”, inició la charla con El Territorio.

“Pero todo esto fue por decisión propia. Hice danza hasta que le dije a mi mamá que no era lo mío, que me gustaba el fútbol. “Así lo comencé a practicar con 11 años en una escuelita municipal, después pasé a jugar en Huracán de Rocamora hasta 2020 y en 2021 se me dio la oportunidad de ir a jugar a SAT…mi primera vez en AFA”, agregó.

Pero Luz sintió que le faltaba el apoyo incondicional, ese que tanto puede hacer tambalear una vida. “Tomé la decisión de irme de SAT en 2023 y regresar a Posadas porque no estaba pasando un buen momento personal y necesitaba de la contención de mi familia. Mientras tanto seguí jugando en Guaraní con el cual pudimos conseguir el campeonato que era un objetivo que me había propuesto”.

El título con la Franja sin dudas fue determinante para volver a recargar energías. Así, hace unos días atrás, Banfield anunció el arribo de Luz a sus filas.

“Llegué al club mediante unas pruebas que me realizaron en diciembre del año pasado. Espero poder contribuir al crecimiento y desarrollo del equipo, siempre aportando mi compromiso, mi pasión por el juego. Por supuesto que vengo a ayudar al equipo a alcanzar sus metas y aportar positivamente al grupo”, señaló Amigo, quien también se refirió a su objetivo máximo: “Ser citada a la selección mayor y poder jugar un Mundial o Copa América, creo que es el sueño de toda futbolista argentina. También me gustaría jugar en el exterior”, se entusiasmó.

Finalmente, Luz tuvo un párrafo aparte para el momento del fútbol femenino en Argentina: “Lo veo con un gran potencial y un crecimiento continuo. Cada vez hay más interés en el fútbol femenino, tanto a nivel local como internacional. Hay un aumento en la visibilidad y apoyo para las jugadoras, lo cual es muy alentador”.