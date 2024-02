Preocupación en universidades por posible retraso en pago de haberes

martes 30 de enero de 2024 | 19:42hs.

Hay suma preocupación en las universidades nacionales como también en otras instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), tras la decisión del gobierno de Javier Milei de restringir el adelanto de fondos para el pago de haberes del personal docente y no docente de unas 20 universidades nacionales, entre otros empleados públicos.

De esta manera, estas universidades comienzan a sentir el plan de ajuste de la Casa Rosada. En principio, el Banco de la Nación Argentina (BNA) comunicó que no podrá adelantar el pago de los salarios, que recién estarán acreditados en las cuentas de los trabajadores una vez que el Tesoro General de la Nación realice la transferencia de las partidas correspondientes. En este sentido, los primeros afectados son las universidades que operan con el Banco Nación, que no es el caso de todos los docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Unam).

Los afectados

“Si bien la Unam tiene convenio con el Banco Galicia y se deposita los sueldos ahí como cuenta madre, hay también muchos compañeros que pidieron cobrar los sueldos en otros bancos, de ahí la preocupación en general, estamos expectante sobre este tema y todo lo que puede afectar a la universidad”, sostuvo José Vallejos secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam).

Es que con esta medida se pone fin al sistema de prórroga que se venía extendiendo desde octubre de 2019 y lo realizaba el Banco Central. Desde esa fecha el Central, era el ente financiero encargado de renovar todos los años esta norma que hasta ahora permitía a las universidades o entidades públicas recibir partidas presupuestarias para abonar los sueldos de sus empleados. Mediante tal prórroga los bancos anticipaban dinero a las instituciones educativas que en forma posterior se cubría al recibir el giro del Tesoro Nacional.

Esta modalidad permitía a los empleados de la educación cobrar el primer día de cada mes, cosa que ahora está en riesgo y podría demorar el pago de los sueldos. Se estima que podrían comenzar a abonar a partir del 10 de febrero. Lo mismo sucedía hasta ahora con otros organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Las universidades afectadas expresaron su preocupación y rechazo ante la novedad. En el caso de la Unam, no todos los docentes y no docentes operan con el Banco Nación, aunque estiman se extenderá muy pronto a la banca privada. En el caso de la Unam, en general “todo lo que tiene que ver con haberes se opera con el Banco Galicia y nos informaron recién que esto no va a traer dificultades este mes”, indicó Hernán Cazzaniga de la Unión de Docentes Universitarios de Misiones Docentes (Unum). No obstante, “genera enormes dificultades a futuro, esto está afectando a muchas universidades, a muchos organismos públicos, como el Inta y demás”, añadió.

Sostuvo que tal situación genera “un enorme perjuicio en un momento que se liberan también a los bancos para que hagan lo que quieran con las tarjetas de créditos y demás, que genera una enorme incertidumbre al asalariado”.

Por otra parte, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) se pronunció y le exigió al Ejecutivo el pago de los salarios a todos los profesores universitarios. “Con esta medida, el Gobierno somete a miles de trabajadores del sector público a la incertidumbre respecto del cobro de sus sueldos, agravio que se suma en las universidades a la situación de atraso salarial y congelamiento presupuestario”, expresaron.

Sin presupuesto

Alicia Bohren, rectora de la Unam, sostuvo que “la universidad no tiene presupuesto 2024 por lo que se prorroga el presupuesto 2023”. En este sentido, la directora detalló que “remitieron los gastos de salarios y funcionamiento de enero recibidos en diciembre, y la secretaría universitaria agregó dos cuotas de gastos de funcionamiento para paliar la inflación y cerrar el año”. Por último, lamentó que no estén incorporados los cargos de las nuevas carreras que están en vigencia este 2024.