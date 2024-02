Dengue: "Esta cepa es potencialmente más grave para las embarazadas"

martes 30 de enero de 2024 | 14:23hs.

Dengue y embarazo: ¿Qué medidas tomar? Al respecto, el doctor David Halac, ginecólogo, obstetra y gerente asistencial del hospital Materno Neonatal de Posadas, contó cuáles son los síntomas de alerta en las gestantes y cuando acudir por atención médica. "La cepa del dengue (Den2) que está circulando mayoritariamente este momento, aumentando el número de casos, es particularmente compleja para las embarazadas porque el embarazo pasó a ser un factor de riesgo, es decir, se considera una comorbilidad más para el dengue y entonces todas las embarazadas deben tener la precaución de evitar el contacto con el mosquito transmisor (Aedes aegypti) poniéndose repelente o tomando todas las medidas de rigor como la limpieza de espacios y descacharrización, para no contraer la enfermedad en razón de que el dengue puede complicar severamente la salud materna y fetal", explicó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos (Radioactiva 100.7).

"Hay casos donde la paciente está muy sintomática y otras con pocos síntomas, y algunas con casi nada, pero ante la duda es determinante consultar al profesional", agregó Halac y en razón de eso alertó que "esta cepa es potencialmente más grave para las embarazadas". Refirió que entre casos positivos y sospechosos, en el hospital Materno Neonatal "tenemos entre 18 y 22 pacientes internadas con dengue, y de 6 a 8 bebés"

¿Hay embarazadas que están más en riesgo que otras?

El embarazo en sí, sobre todo en el tercer trimestre, es decir, en el séptimo, octavo y noveno mes, se convierte en una situación riesgosa. Ya el embarazo es un factor de riesgo pero el embarazo en el tercer trimestre, un poco más. Cuestiones como la hipertensión en el embarazo, la diabetes gestacional, las pacientes que tienen tratamientos por alguna patología crónica, ya sea hepática o renal, y en definitiva cualquier cosa que complique el embarazo puede generar un dengue severo en la embarazada, con las consecuencias sobre el bebé. Tener dengue durante el embarazo aumenta el riesgo de bajo peso al nacer y nacimiento prematuro, por ejemplo.

Si fueron tomadas las precauciones pero igual hubo contagio ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de evaluar para que no corra riesgo la vida de la embarazada y del bebé?

Todas las medidas de prevención son fundamentales, y una vez que aparecen los síntomas clásicos del dengue (cefalea, vómito, diarrea, deshidratación, dolores articulares y corporales, fiebre) la mujer tiene que consultar a un clínico, en una guardia obstétrica o a su médico de confianza para que la evalúe clínicamente. En este tipo de casos hay que hacer una buena evaluación clínica de la paciente y pedir los examenes de laboratorio. El laboratorio y el cuadro clínico de la paciente son los que van a determinar qué tipo de tratamiento se hace.

¿El tratamiento suele ser el mismo para todas las pacientes embarazadas? ¿Todas requieren internación?

No todas las pacientes embarazadas con dengue deben internarse, algunas se siguen de manera ambulatoria con controles diarios de laboratorio, de signos vitales, se evalúa cómo está la temperatura, la presión arterial y el grado de hidratación de la paciente, porque el paciente con dengue, en general, está deshidratado porque no come o no ingiere líquidos porque no está bien. Hay casos donde la paciente está muy sintomática y otras con pocos síntomas, y algunas con casi nada, pero ante la duda hay que consultar al profesional.

¿La consulta con el obstetra que hace el seguimiento del embarazo, únicamente?

Puede ser con un médico clínico porque el dengue es una patología infecciosa, entonces sugerimos que vean a un cínico y que el clínico le haga un seguimiento, igual que lo haría el obstetra. Lo ideal sería que vea a los dos ante la aparición de los primeros síntomas.

¿Qué cuidados se está teniendo en el sistema de salud con las embarazadas que están cursando la enfermedad?

En el sistema de salud pública, lo que hicimos cuando comenzó a aumentar el número de casos es armar un comité de crisis en el hospital y comenzar a recibir información de todos lados, porque vimos que esta cepa es potencialmente más grave para las embarazadas.

El comité de crisis abarca a todos los servicios del hospital y se discuten todos los días en una junta médica para ponernos de acuerdo en armar protocolos para que se haga lo mismo en toda la provincia, con guías y normativas de trabajo con las embarazadas. Se estipula qué hacer en relación a qué paciente se interna y cuándo no corresponde la internación, cuáles son los criterios de riesgo y criterios de alta tanto para la madre como para el recién nacido, porque hay algunos casos que la criatura nace con dengue.

Hay transmisión vertical, hay casos de bebés que nacieron cuando sus madres estaban cursando la enfermedad y entonces tienen que permanecer internados en el hospital o en sanatorios privados, porque el recién nacido también puede tener complicaciones similares a la del adulto.

¿Cómo es el trabajo con la gestante internada?

Lo único que se puede hacer es sostén de los líquidos e ir evaluando cómo bajar la temperatura, hidratar a la paciente, controlar los signos vitales, y en caso de que empeore se toman medidas más drásticas. Tratamiento no existe ni en las embarazadas ni fuera de las embarazadas. La vacuna no se puede usar en embarazadas ni en puérperas que estén dando la teta, pero es un avance y creemos que es importante hacer todo lo que sea para que las pacientes embarazadas que están con dengue sean seguidas como corresponde.

¿Una vez otorgada el alta de la paciente existe un seguimiento?

Hay un seguimiento telefónico, también se la cita, se la controla y se la vigila. Es un trabajo bastante arduo el que nos ha generado el aumento del número de casos de dengue.

¿Cuántas embarazadas están internadas en el Materno Neonatal?

Nosotros internamos no solamente a las que tienen cuadro de dengue positivo, porque si la sintomatología es idéntica pasa a ser sospechoso y por las dudas la mantenemos internada hasta esperar el resultado de laboratorio. Entre positivos y sospechosos tenemos entre 18 y 22 pacientes internadas con dengue, y entre 6 y 8 bebés. Todos son atendidos por igual.

¿Se ha estabilizado o sigue creciendo el número de casos?

En relación a lo que nosotros recibimos, está estable pero con un número de casos bastante alto. En el hospital consultan alrededor de 15 a 20 febriles por día, de los cuales se internan aproximadamente 5. Hemos tenido un solo caso de deceso por dengue en una embarazada y el resto son casos leves a moderados que no son de tanto riesgo pero tenemos que ser cuidadosos.

El hospital está en alerta máxima y los sistemas de salud están en alerta máxima para detectar casos de embarazadas y de bebés con la enfermedad. El dengue grave en cualquier paciente es difícil médicamente, porque se genera un caso tan complicado que cuesta revertirlo, son tratamientos intensivos que se hacen en terapia y lamentablemente en ese contexto se producen los decesos.

No hay que alarmar a la población pero es responsabilidad de todos evitar la reproducción del mosquito, y eso no es fumigando solamente, sino evitando que se reproduzca la larva con la descacharrización, con conocer sobre el uso de repelente, tener especial cuidado en los horarios en los que el mosquito está activo. Depende del esfuerzo de todos y la población tiene que ayudar.