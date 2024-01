Grandes obras públicas financiadas por Nación están semiparalizadas en Misiones

jueves 25 de enero de 2024 | 6:00hs.

Un alto grado de incertidumbre se registra en la mayoría de las empresas constructoras de Misiones ante la decisión del gobierno nacional de frenar la continuidad de muchas obras públicas. “No hay certeza de lo que va a pasar”, es lo que plantean tanto los empresarios como los organismos que los nuclean.

En Misiones hay 446 empresas en actividad, según datos del mes de noviembre del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric). Son las que brindan mano de obra a 10 mil trabajadores misioneros registrados, pero estiman que de persistir la situación en estas empresas -en un 60% dependen de la obra pública-, habría una drástica reducción de empleo en el sector. En estos momentos las empresas que encaran las grandes obras financiadas por Nación son las más golpeadas y, para evitar la paralización total, optaron por hacer obras mínimas o de mantenimiento hasta que se aclare el panorama nacional. “Es muy alto el grado de incertidumbre que tenemos y la paralización es importante, sólo quedan en continuidad las obras fundamentales para la provincia”, resumió el ingeniero Néstor Carvallo, actual presidente del Centro de Constructores de Misiones.

Tras compartir que “hay mucha incertidumbre” en el sector, Julio Resek, presidente de la Cámara Misionera de Empresas Constructoras y Afines (Cameca), sostuvo que en tal situación “no se puede continuar porque está rota la ecuación”. Esto al explicar las estimaciones de costos y los costos actuales. Recordó que las empresas en general encaran obras a mediano y largo plazo y que al establecerse el costo, el presupuesto de las empresas se había basado en un dólar oficial cercano a los 366 pesos. Luego el gobierno de Javier Milei elevó en diciembre el dólar oficial a 800 pesos. Al duplicarse el valor de la divisa en el mercado oficial, también se incrementaron en igual medida todos los insumos y otros elementos utilizados en la construcción, quedando totalmente desfasados el presupuesto establecido originalmente, cuando la actualización posterior de la obra se da en forma posterior cada tres o cuatro meses.

De allí la preocupación del sector empresarial, “donde hay mucha incertidumbre y las grandes obras están frenadas”, añadió a El Territorio el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad de Sebastián Macias. Como funcionario provincial viene recomendando evitar “la neutralización”, es decir la paralización total de la obra, al sostener que con ello “se pierde el esquema de control”, como en el caso de los caminos en construcción desde señalamiento de las obras y otras acciones que favorecen a la seguridad vial.

Por eso, algunas grandes empresas quedan desarrollando actividades mínimas pero cercanas a la paralización como la ruta 105, la Costera 2 a la travesía urbana como la proyectada en la avenida Quaranta de Posadas.

“Las constructoras tenemos incertidumbre total y con dificultades para sostener desde el sueldo a la continuidad de las obras”, añadió Carvallo.

Sostuvo que, en las obras más importantes en ejecución en Misiones, “hay un esfuerzo para mantenerla con fondos provinciales”.

Diferencias de gestiones

Si bien en la actualidad sostienen que la deuda de la Nación con Misiones no es tan importante, la preocupación es que no se están certificando las obras en marcha, porque no hay quien firme en Buenos Aires, ya que el gobierno continúa en el armado del esquema nacional. Esta situación se produce en momentos en loa que Misiones venía registrando importantes obras nacionales, recordó Resek. A su vez, el titular de Cameca diferencia lo que sucede entre el gobierno nacional y Misiones. “La provincia tiene armado su equipo de planificación. Si bien todos los años entre noviembre y diciembre baja un poco la actividad, retorna con fuerza en marzo por cuestiones presupuestarias”, recordó.

De esta manera añadió que “el gobierno provincial tiene a todo su equipo de planificación trabajando y tiene marcada su política de obras públicas”, cuando ello no ocurre en el gobierno nacional que está definiendo funcionarios. Por eso indicó que ahora la expectativa está centrada en lo que puede hacer la provincia ante el gobierno nacional.

En tal sentido, Macias también reconoce que genera inquietud la falta de previsibilidad a nivel nacional, porque la obra pública demanda como mínimo un mediano plazo, para hacer desde “el montaje del obrador, las compras de insumos y ejecución de la obra”.

Recursos

Explicó que Misiones se maneja con dos grandes recursos, uno provisto por la nación para obras mayores y las demás obras encaradas por fondos provinciales. En cuanto a las obras en marcha, muchas de ellas financiadas por la nación, indicó que están ejecutadas en el orden del 70 a 80 por ciento. “Necesitamos finalizar, porque estamos a escaso tiempo y las tenemos paradas como el puente ruta provincial 2; la travesía Roca y Posadas, esas obras las estamos ordenando para que sea funcional, pero se torna peligrosa”, explicó en referencia de no concluirse las que están en ejecución. “Como la 105, descalzada por los ensanches. La 105 está activa, pero con un nivel de certificación menor a la que estábamos llevando a cabo”.

Añadió que con fondos provinciales se ejecutan obras de bacheos, demarcación y obras previstas como las de saneamientos, que marchan a un ritmo menor. Esto último porque “no hay mucha certidumbre de cómo se irá dando y la provincia acompaña en este proceso a las empresas”, según explicó como se hizo en forma reciente desde Hacienda. Por eso, la idea de mantener en pie las grandes obras, aunque sea con actividades menores. A su vez destacó que se venían en plena ejecución 11 obras por convenio, un número muy superior a los 3 que en promedia solían ejecutarse con fondos que llegan por Vialidad Nacional proveniente del Tesoro Nacional.

El impacto

Aún no se tiene un número exacto del impacto que está provocando la progresiva paralización de la obra pública, según apuntó el presidente del Centro de Constructores de Misiones. Pero también advierte que las empresas por contrato deben cumplir las obras acordadas. “Se cobró hasta mediado de diciembre y desde allí, los certificados que hacen a las mediciones están paradas y hay incertidumbre”. Hay dos factores que le preocupan, la falta de claridad en el valor de las obras, porque no tienen un índice que actualicen los precios en tiempos adecuados como también el anuncio desde Nación de paralizar la obra pública. Todo ello además ante el hecho de no tener “con quien conversar a nivel nacional para verificar las obras y avanzar en las actualizaciones”, sostuvo Carvallo. Lo cierto es que le preocupa la baja que se registraría en el sector. Recordó que en octubre se había registrado 9.500 manos de obras ocupadas en el sector, según Ieric y la Uocra, “y estimamos que cuando tengamos los números actualizados, estaremos a mitad de esos valores”. Es decir, allí se observarán la reducción de empleados en el sector.

Expectativas hacia la provincia

El presidente de Cameca, ante tal incertidumbre de lo que hará la Nación, deposita todas sus expectativas en la administración provincial “porque la provincia nunca abandonó al sector de la construcción”. Pero sobre llovido mojado, también recuerda que por el Fenómeno del Niño, la provincia está en alerta porque el sector de la construcción está en emergencia hídrica. Es decir, cuando llueve mucho, los planes de trabajo afectan al sector para la ejecución de las obras.