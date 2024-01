Milei atribuyó paro de CGT a que hay "dos Argentinas" y denunció "tongos de los políticos"

lunes 22 de enero de 2024 | 16:10hs.

El presidente Javier Milei atribuyó hoy el paro general que la CGT realizará el miércoles próximo a la coexistencia de "dos Argentinas"; criticó a los políticos que "defienden sus intereses corporativos y sus tongos" en el debate por el proyecto de ley "Bases" y consideró que si la inflación de enero fuera de 25% será un "buen dato" y si llega a ser menor menor "sería para festejar".

Milei ratificó además que el Gobierno "no cedió en nada" en la discusión legislativa por esa normativa, sino que los cambios que serán incorporados al proyecto constituyen "mejoras", al advertir que el debate que impulsa el oficialismo es "siempre con el equilibrio fiscal en la mesa".

En declaraciones a radio Rock and Pop, el mandatario señaló además que "tiene entendido" que la ley 'Bases' se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados "el jueves" próximo.

Milei vinculó el paro y la movilización de la CGT del miércoles con la coexistencia de "dos Argentinas", y contrapuso así a una parte del país que "se quiere quedar en el atraso, el pasado y la decadencia" con "otro modelo" que "nos pone en el camino de ser desarrollados y que es el que proponemos".

El mandatario señaló de todos modos que algunos de los sindicalistas de la central obrera "entienden la naturaleza del problema" de la economía, en referencia a que "no se crea empleo en el sector privado desde 2011".

También consideró que "replicar" en enero un índice de inflación de alrededor del 25%, como se registró en diciembre, sería un "buen dato" y "de ahí para abajo, sería todo para festejar", al marcar que mantener ese guarismo "implicaría que estás en el inicio del camino descendente".

A la vez, reiteró que una vez que su Gobierno "estabilice la economía, limpie el sobrante monetario y sanee el Banco Central", va a "liberar el mercado de cambios plenamente".

Ley Bases

Sobre el debate de la ley 'Bases', criticó que "mientras vos tenés un Gobierno que está dispuesto a hacer lo que hay que hacer, sucede que hay un conjunto de políticos que quieren defender sus intereses corporativos y sus tongos".

"Es lo que decimos, algunos no la ven", dijo, y amplió: "No la ven porque están sesgados y otros porque tienen una venda que se llama 'tongo'". Reiteró que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica y la ley Bases "devuelven libertades, se eliminan tongos y ahí tenés por qué están enojados".

Por otra parte, consultado sobre los cuestionamientos de la comunidad artística por el impacto de la ley 'Bases' en la actividad cultural, Milei respondió: "No podés mentirle a la gente. Se está haciendo la defensa de un privilegio cuando en esa mesa no están los desnutridos, los menores a los que no les alcanza para comer y los pobres".

"O ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie pero para mantener el alto nivel de vida de ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente", concluyó.