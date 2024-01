Daer advirtió a la oposición: “No podrán caminar tranquilos”

domingo 21 de enero de 2024 | 6:02hs.

La semana pasada tuvo intensas negociaciones en las mesas dispuestas por el gobierno nacional con diputados de un sector de la oposición. Mientras la sociedad civil debatía en el plenario de comisiones los alcances de la ley ómnibus, el oficialismo avanzó con un borrador de proyecto que tomó dimensión pública. A ese nuevo texto se refirió el referente sindical Héctor Daer, que fue especialmente critico al apartado que refiere a la privatización.

“Con el tema de las privatizaciones me extraña que lo único que quieran sacar es YPF”, señaló uno de los miembros del Consejo Directivo de la CGT y agregó: “Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle si van y entregan el Banco Nación. Porque el Banco Nación no es un tema de los trabajadores, es el que generó la posibilidad de desarrollo de todo el país, del interior”.

Sin embargo, y con excepción del PRO, remarcó las conversaciones que tuvo la central obrera con sector de la oposición dialoguista: “En el bloque Hacemos Coalición Federal hay dirigentes con quienes hemos hablado y esperemos que actúen en consecuencia con lo que hablamos. La Convención Radical fue clarísima y durísima en el tema de no aprobar la ley ómnibus y rechazar el DNU. Y hemos hablado con un montón de radicales, diputados y no diputados, que están en contra de la ley y del DNU”.

Camino al paro del 24

Entrevistado en radio Splendid, Héctor Daer se refirió al paro general que se llevará a cabo en todo el país el próximo miércoles 24 de enero: “El 24 no va a ser sólo la CGT, van a ser los científicos, el deporte, los trabajadores, las cámaras pymes que ya dijeron que no van a descontar los días. Es muy amplia la convocatoria y la concurrencia, así como sectores en forma individual que van a ir a decirle al Parlamento, no le den la espalda al pueblo”.

Asimismo, consideró que “el paro es inamovible porque es el resultado de una cantidad de hechos que terminan agrediendo el derecho de los trabajadores, a prácticamente el 90% de la sociedad productiva de nuestra Argentina. Y eso no va a cambiar de acá al miércoles”.





Provincias y hasta la ONU se suman y meten presión por la ley ómnibus