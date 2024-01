Tomás Etcheverry perdió ante Novak Djokovic y no quedan representantes argentinos en el Abierto de Australia

El uno del mundo el serbio Novak Djokovic, ganador en 10 ocasiones el Abierto australiano, le ganó al argentino Tomás Etcheverry (32) por 6-3, 6-3 y 7-6 (7-2) en dos horas y 29 minutos de juego, en la tercera ronda del Abierto de tenis.



Al revés del platense se le suma la derrota sufrida anoche por Sebastián Báez (29) ante el cuatro del mundo, el italiano Jannik Sinner, 6-0, 6-1 y 6-3, por lo tanto ya no quedan argentinos en el abierto oceánico.



Esta vez el serbio mostró un nivel acorde a su jerarquía luego de dos partidos sin gran relevancia en las primeras rondas ante el croata Dino Prizmic y el australiano Alexi Popyrin.

