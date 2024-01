Salud Pública fijó postura en contra el uso del oseltamivir para tratar el dengue

jueves 18 de enero de 2024 | 18:31hs.

Por primera vez el Ministerio de Salud Pública de Misiones se expidió contra el uso del Oseltamivir para el tratamiento del dengue, que es recetado por algunos profesionales locales bajo el nombre comercial Tamiflu. El documento de la cartera sanitaria, que lleva la firma de distintos médicos, sostiene que no hay evidencia científica sobre efectos benéficos para tratar arbovirosis. Sin embargo, el uso de este fármaco se expande entre la población misionera ante el brote que avanza en toda la provincia y ya dejó cinco muertos entre diciembre y enero.

La novedad que fija la postura en contra del medicamento se hizo conocer en las últimas horas a través del Memorándum 01 y lleva la firma de los médicos Eduardo Javier Ramírez, director de Epidemiología de la provincia; Gustavo Méndez, especialista en Infectología del Hospital Madariaga; Carlos Báez, subsecretario de Logística y pediatra neumonólogo; Danielo Silva, subsecretario de Atención Primaria y Héctor Proeza, subsecretario de Salud.

“El Oseltamivir se utiliza para tratar algunos tipos de infección por influenza (gripe) en adultos, niños y bebés mayores de 2 semanas de edad que han tenido síntomas de gripe por no más de dos días. Este medicamento también se utiliza para prevenir algunos tipos de influenza en adultos y niños (mayores de 1 año de edad) cuando han pasado algún tiempo con alguien que tiene gripe o cuando hay un brote de gripe”, aclara el documento de la cartera sanitaria provincial, que se ampara en bibliografía científica nacional de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), la Sociedad Argentina de Pediatría (Sap) e internacional plasmada en Medlineplus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, y en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos.

“Por lo tanto, el fármaco que fuera diseñado para uso en patologías respiratorias, no está validado a la fecha para otro tipo de enfermedades virales, entre ellas el DENGUE”, afirman los profesionales firmantes en el memorándum.

En otro tramo del texto detallan que: “los ensayos clínicos revisados no lograron demostrar su utilidad (mejora en la recuperación de plaquetas y control de síndrome de extravasación de líquidos) en pacientes con diagnóstico de dengue en sus distintas formas de presentación clínica. Por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones no avala su utilización fuera de las indicaciones anteriormente detalladas”.

Inadecuado

Anteriormente la médica pediatra e infectóloga, Liliana Arce, se refirió a la engañosa promoción del Tamiflu como cura del dengue, la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti y que actualmente. “Hay un médico que cree que el Tamiflu cura todo, incluido el dengue, cosa que es totalmente inacadémico, no tiene asidero científico y es totalmente inadecuado”, aseveró días atrás en diálogo con El Territorio.

Y en esa línea instó al Colegio Médico de Misiones a tomar medidas al respecto dado que el profesional en cuestión realiza una campaña que atenta contra la salud en las redes sociales.

“Realmente nunca nadie ha tomado medidas con este hombre que lo único que hace es confundir a la gente, no hay ningún antiviral que cure el dengue, no se puede recomendar tomar un medicamento que produce falla renal y que no es el adecuado”, sostuvo y añadió “hay que tomar medidas legales al respecto y no permitir que difunda cosas que confunde a la gente y le hace gastar plata”.

“Todavía no hay un antiviral que se haya considerado efectivo. Todo lo que decimos en medicina y en ciencia que cura una enfermedad tiene que tener una manera de estar certificado académicamente, estudios, investigaciones y esta afirmación del Tamiflu no tiene nada de eso”, sostuvo Arce.

Brote intenso

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, de hábitos domiciliarios que pica frecuentemente de mañana y al atardecer. La patología no tiene cura y el tratamiento con paracetamol es para paliar los síntomas que presenta la persona, que generalmente son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y detrás de los ojos.

El brote en curso es uno de los más intensos. El virus circula en 16 de los 17 departamentos de la provincia y la prevalencia de DEN-2 -uno de los cuatro subtipos en los que se divide el patógeno- es mayor que el DEN-1, el otro serogrupo identificado y en circulación. Sin embargo, el tipo 2 de la enfermedad tiende a ser más letal y generar cuadros más graves.

A la fecha, cinco mujeres de entre 5 meses y 70 años murieron diagnosticadas de dengue en Misiones y los casos en las provincias del NEA no paran de aumentar.

Entre el 10 de diciembre y la primera semana de enero hubo 1.041 cuadros positivos confirmados con estudios de laboratorio en Misiones; en Chaco -que lidera la estadística- fueron 3.944; en Formosa llegaron a 3.459 y en Corrientes a 1.145.

En ese marco, esta semana la provincia informó que comenzaba a vacunar contra el dengue a personas de entre 20 y 40 años. Para ello los interesados deben inscribirse en la app Alegramed donde serán evaluados por un profesional que decidirá si son aptos para inmunizarse. No pueden recibir las dosis las personas que tienen HIV, están en tratamiento oncológico o tienen cualquier otra inmunodeficiencia.

Las vacunas también se venden en las farmacias locales con receta médica a un costo de 61.336 pesos. Sin embargo, quienes tuvieron la enfermedad deben esperar al menos seis meses para aplicársela, dijeron desde el área de Inmunizaciones Salud Pública.

En tanto, instaron a continuar con otras medidas de protección y prevención como el uso de repelente y la limpieza de casas y patios.