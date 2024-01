Marcharán tras las salidas transitorias de hermanos condenados a perpetua por cruento asesinato

jueves 18 de enero de 2024 | 17:07hs.

En marzo se cumplirán 17 años del asesinato de Clemente Saúl Ramírez, joven que fue ultimado en Capioví y que dejó una gran huella de dolor en los vecinos de esta localidad. Pero la novedad reciente a casi dos décadas del trágico suceso tiene que ver con una marcha que los familiares del muchacho asesinado tienen planeado realizar debido a que los cuatro hermanos condenados a prisión perpetua en 2009 accedieron a las salidas transitorias por orden de la justicia sin terminar con la pena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Posadas.

El 31 de marzo del 2007 fue un antes y un después para la vida de la familia Ramírez en Capioví. A Clemente, a sus 19 años, le quitaron la vida entre cuatro hermanos de apellido Fleitas. Al joven capiovisense lo encontraron tres días después de haber desaparecido en un monte de la localidad y los autores del hecho fueron detenidos. Y a criterio de la familia, a pesar de ser condenados a prisión perpetua, ya acceden a salidas transitorias de la cárcel de Eldorado.

Irma Isabel Ramírez, hermana del fallecido, charló con El Territorio y sostuvo que el dolor sigue latente. "La pérdida irreparable de un ser querido es una herida abierta que no tendrá cura y los familiares deseamos que los asesinos no queden en libertad. A Clemente lo mataron entre 5 hermanos, uno salió libre porque no se encontró pruebas, el menor de ellos, los demás si fueron condenados con cadena perpetua por 35 años, pero eso no se cumplió y por eso vamos a salir a reclamar", remarcó Irma, quien por estas horas continúa con la convocatoria a marchar por las calles de la localidad para que su pedido sea escuchado.

Por este asesinato, Manuel Pastor (40), Norberto Osvaldo (38), Fermín Ariel (36) y Cristóbal Argentino Fleitas (33), fueron declarados culpables por el homicidio de Clemente y luego alojados en la unidad penitenciaria de Eldorado.

"A mi hermano lo mataron brutalmente, le rompieron el cráneo, le pegaron, le quemaron con cigarrillos y le cortaron sus geniales", expresó Irma. Añadió que luego de haberle matado, le enterraron en un pinal en una zona de monte y tres días después lo encontraron los familiares en una intensa búsqueda que se hizo con la policía. "El cuerpo estaba irreconocible por la cantidad de golpes que recibió", acotó.

Según Irma, Clemente no tenía algún vínculo con los autores del hecho, por lo tanto, no saben por qué hicieron semejante crimen, ya que el joven era un buen chico.

Al enterarse que los cuatro recibieron beneficios dentro de la cárcel, la familia de Clemente sintió impotencia. Por lo tanto, mañana van a marchar en el barrio El Loteo de Capioví, a partir de las 18, para pedir justicia y que los condenados cumplan con la sentencia impuesta.

A su vez, la entrevistada expuso que los involucrados nunca se mostraron arrepentidos ni tampoco pidieron perdón por lo que hicieron. La convocatoria va a reunir a familiares y amigos, van a hacer un recorrido por la ciudad con el único propósito de que se haga justicia y que la muerte de Clemente no quede impune.

Condena

A principios de junio de 2009, durante la cuarta jornada de debate llevada adelante por el Tribunal Penal Uno de Posadas presidido por Martín Errecaborde y conformado también por Eduardo D’Orsaneo y Ángel Dejesús Cardozo, cuatro de los cinco hermanos que llegaban como imputados por el hecho fueron condenados a la máxima pena.

Durante el mediodía del 1 de enero de 2009 fueron condenados a prisión perpetua los hermanos Norberto Osvaldo 'Caín' Fleitas (30), Cristóbal Argentino Fleitas (25), Fermín Ariel Fleitas (28) y Manuel Pastor Fleitas (32).

Estos hombres fueron apresados el sábado 31 de marzo de 2007 y según la pena impuesta debían estar presos hasta 2042, cuando, según su comportamiento, podrán acceder a la libertad condicional. El único que salió liberado de los hermanos fue Marcos Raúl Fleitas (23), quien fue absuelto por el beneficio de la duda.

Durante los alegatos de aquel debate, la primera en tener la palabra fue la fiscal penal Uno, Liliana Picazo. Luego de hacer una descripción de los hechos por los que llegaron a juicio los hermanos Fleitas, pasó a definir las responsabilidades de cada uno y a valorar los testimonios.

Primero se refirió a los dichos de un testigo que fue clave para la Policía apenas sucedió el hecho: Sergio Omar Mendoza (22). Este joven había dicho, dos días después del crimen, que los hermanos lo obligaron a presenciar el crimen y que vio cómo mataban a Ramírez. Mendoza volvió a repetir esta versión dos veces ante la Justicia.

Sus dichos, que coincidían con las pericias policiales, le valieron el procesamiento por homicidio calificado a los hermanos. Pero luego apareció en el expediente una carta manuscrita en la que Mendoza decía que había mentido porque la Policía lo obligó. Y al llegar al juicio como testigo, aunque lo llevaron demorado ante el estrado, el muchacho volvió a decir que mintió las primeras veces.

Para Picazo, Mendoza se contradijo varias veces y mintió al decir que la Policía "lo enseñó por más de tres horas qué debía declarar" para inculpar a los Fleitas. Asimismo, la fiscal resaltó la labor de la Policía, que durante tres días realizó testimoniales, datos y buscó dos veces el cuerpo, que lo encontraron después de que Mendoza diera los datos precisos de dónde podrían encontrarlo.

"Él está arreglando su situación como desterrado de Capiovicito", dijo la fiscal, ya que él y su familia se tuvieron que ir por distintas amenazas que podían venir tanto de la familia de la víctima como de los acusados.

Sobre la nueva declaración de Mendoza, dijo Picazo: "Este armado entre los Fleitas y los Mendoza no tiene fuerza de convicción. Mendoza contó lo que vio, que los Fleitas lo mataron". Consideró además que hubo premeditación, cuando le dijeron a Mendoza: "Vení o lo matamos". Y cuando Norberto 'Caín' Fleitas dijo 'lo voy a matar', algo que escuchó hasta la Policía. Dijo que los hechos fueron, según las demás pruebas del caso, tal como relató Sergio Mendoza.

Picazo dijo además que tres de los cinco hermanos tenían, al día siguiente, rastros de pelea y que sólo con respecto a uno de ellos no estaba segura de que haya participado del crimen. Así pidió que sean condenados Norberto 'Caín' (30), Cristóbal (25), Fermín (28) y Manuel (32) a la pena máxima por homicidio calificado, tipificado por el artículo 80, por premeditación del inciso sexto y el concurso de dos o más personas.

Por su parte, el defensor Javier Chávez, solicitó la absolución de todos. A su criterio, cuatro de los cinco hermanos no participaron del crimen. Y dijo que, si bien Fermín Fleitas confesó que él golpeó con un palo a Ramírez, fue por defensa propia, ya que la víctima lo había amenazado con un cuchillo de pequeñas dimensiones.

Pero el Tribunal decidió condenar a los cuatro hermanos por el brutal homicidio, ocurrido en un oscuro trillo de Capioví, y liberar al menor de los juzgados por el beneficio de la duda.