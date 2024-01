Misiones registra más muertes por ahogamiento que en enero de 2023

miércoles 17 de enero de 2024 | 6:03hs.

De acuerdo a las estadísticas que lleva adelante El Territorio, en lo que va del año ya se registraron más muertes por ahogamiento que el mismo período del 2023, si se tiene en cuenta los trágicos sucesos que se registraron en distintos puntos de la provincia y que involucró a arroyos, espejos de agua y ríos que se hallan en la tierra colorada.

A partir de los datos recabados, durante las primeras tres semanas del año que recientemente se fue, cinco personas murieron por asfixia por ahogamiento. En ese contexto, las estadísticas marcan que, en la mayoría de los casos, estos hechos tuvieron como protagonistas a personas que perdieron la vida al no poder salir a flote mientras se refrescaban en distintos centros de esparcimiento de la provincia.

Aunque si se tiene en cuenta los registros que actualmente se tienen en relación a personas ahogadas dentro del territorio provincial -por lo menos los hechos denunciados por sus familiares ante la Policía de Misiones- ya se registran siete fallecimientos por esta causa.

El primer caso del 2024 se registró en Picada Tambor de Tacuarí, en el límite entre las localidades de San Vicente y El Soberbio. El cuerpo de Alex Astor Grutzmacher, de 22 años, fue encontrado por los rescatistas horas más tarde de haber desaparecido mientras se refrescaba junto a familiares y amigos en un arroyo ubicado sobre el exkilómetro 1274 de la ruta nacional 14, a unos 40 kilómetros de San Vicente.

El 1 de enero se ahogó Axel G. (25) en las aguas del arroyo El Soberbio.

Días más tarde, el 4 de enero, en Posadas vecinos que caminaban por cercanías del paseo La Estación de Trenes, en el cuarto tramo de la avenida Costanera de Posadas, se toparon con el cuerpo de un hombre de entre 30 y 40 años y que hasta el momento no pudo ser identificado por las pesquisas.

Por otro lado, el 8 de enero, los medios de la provincia publicaron el hallazgo de otro cuerpo sin vida en la localidad de El Soberbio. Se trató de un hombre que fue encontrado en un sector del arroyo Pepirí Guazú y a unos 100 metros del río Uruguay. Fue cerca del mediodía y personal policial y de Prefectura Naval Argentina tuvo que intervenir para retirar al hombre del agua.

Ya el 10 de enero, autoridades policiales de Brasil alertaron el hallazgo del cadáver de Kevin Willian Da Cruz Dos Santos, un joven de 23 años de El Soberbio que llevaba desaparecido en la mencionada localidad desde hacía cinco días y que fue ubicado en la zona de Barra do Guarita, fronteriza con Misiones.

Hechos recientes

En tanto que los dos últimos casos conocidos se registraron en las localidades de Puerto Leoni y Mado. En la segunda localidad nombrada se registró un dramático suceso cuando distintos rescatistas tuvieron que realizar notables esfuerzos para poder retirar el cuerpo de Roberto Almeida (48), quien el último sábado por la noche se ahogó al quedar atrapado una de sus piernas a una roca mientras se refrescaba en un sector del arroyo Aguaráy Guazú.

Este hecho se registró cerca de las 22 y luego de que sus familiares notaran que llevaba un largo rato sin ser visto sobre la superficie se desencadenó el fuerte operativo que involucró a distintos rescatistas y que terminó al día siguiente cuando se logró establecer el lugar donde había quedado atrapado el hombre y luego las labores de rescate de rigor.

En tanto que, en Puerto Leoni, Ezequiel Stuart, un joven de 18 años de Aristóbulo del Valle, murió al ahogarse en aguas del río Paraná mientras disfrutaba de una jornada que en principio sería de distensión pero que luego terminó en tragedia en el club de pesca de la citada localidad. Los buzos lo hallaron un día después y luego de numerosos trabajos de rastrillaje por las inmediaciones del club de pesca.

Recrearse de manera segura

A partir de estos lamentables hechos, este matutino buscó una voz autorizada para consultar sobre la cantidad de intervenciones que se dan por ahogamientos en Misiones, como así también para reiterar las recomendaciones y las advertencias que en materia de prevención son puntos de gestión preponderante por parte de la Policía de Misiones.

El buzo y guardavidas Fabricio Soarez, quien actualmente integra el plantel de profesionales de la Dirección Rescates Complejos de la citada fuerza provincial, hizo un repaso de las principales recomendaciones que se hacen en materia de prevención a la comunidad en general.

El rescatista insistió en la responsabilidad de las personas de acatar las disposiciones municipales para acceder únicamente a los lugares habilitados para el disfrute del agua en Misiones, aunque reconoció que la tarea es difícil teniendo en cuenta la cantidad de territorio de agua que se debe cubrir.

“Pertenezco a una división que busca trabajar fundamentalmente en la prevención. Muchas veces no podemos acudir a todos los lugares y es por eso que tratamos de que las personas entiendan el mensaje que buscamos dar. Misiones es una provincia que hace mucho hincapié en el turismo, más que nada en el interior, y es por eso que muchas personas buscan algún arroyo o lugar cercano donde poder refrescarse, aunque muchas veces no toman en cuenta los peligros que conlleva estar en zonas no permitidas”, aseguró el guardavida, quien dentro de la fuerza provincial tiene el rango de cabo de policía.

“Tratamos de llegar a la población para que respeten los lugares y horarios habilitados para recrearse. En estos lugares están los guardavidas y el personal idóneo para una mayor seguridad del vecino. Nosotros tenemos una función específica y que tiene que ver en la intervención cuando una persona está en riesgo. Trabajamos articuladamente con los guardavidas en los dos balnearios de Posadas e intervenimos cuando se nos da intervención a través del sistema de emergencias de la policía”.

Asimismo, comentó que en la actualidad existen cerca de 30 piletas habilitadas y que cuentan con guardavidas privados que están capacitados para cualquier tipo de emergencia.

“Tenemos un plantel de guardavidas y buzos que trata siempre de trabajar en la prevención por las altas temperaturas. Los espejos de agua que la gente toma como espacio recreativo son muchos, es difícil de asistir porque están lejos y por eso la recomendación siempre es ir a los espacios habilitados. Somos un grupo reducido y no podemos llegar a todos los lugares”, comentó Soarez, quien a su vez dijo que en las constantes recorridas por distintos puntos de la ciudad no habilitados para el ingreso al agua se advierten nuevos puntos que son utilizados por los vecinos para escapar del calor. Aunque muchos de ellos sin medir las consecuencias que esto podría generarles.

“En recorridos se ve que crece la población en espacios próximos a su domicilio, en zonas como Nemesio Parma, zona costera de Urquiza, son zonas que favorecen a que la persona entre a refrescarse y que no quita que no esté habilitado. La frecuencia de estas personas en estos lugares va creciendo y van surgiendo lugares nuevos”, subrayó.

En este último punto destacó que cuando se detecta a personas en estos puntos prohibidos se busca con amabilidad indicar a los bañistas a que abandonen el lugar por su propia seguridad e integridad.

Lugares habilitados

En otro tramo de la entrevista, remarcó que actualmente los lugares habilitados son los balnearios El Brete y Costa Sur, en Miguel Lanús, en los horarios de 9 a 19.30 que son cuando están presentes el personal de guardavidas. “El resto de los espejos de agua, o la playa del arroyo Mártires no están habilitados.

Y añadió: “Las personas asisten en un porcentaje considerable pero no se puede trabajar de otra forma que no sea a través de la prevención”.

El plantel de Rescates Complejos -que depende de la Dirección General de Bomberos de la Policía de Misiones- cuenta actualmente con seis integrantes, en distintas jerarquías y que están dirigidos por el subcomisario Carlos Ferreira. “Tenemos guardavidas, buzos y personal que hace rescates en altura, intervención con personas que se buscan quitarse la vida, entre otras intervenciones”.

Por último, señaló que en lo que va del año hubo mayor cantidad de intervenciones en prevención, aunque aseguró que no se registraron víctimas en los lugares habilitados para ingresar al agua. Todo lo contrario a los espacios donde no se permite el ingreso de las personas y que registra varias víctimas fatales en lo que va del 2024.



