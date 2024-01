Atormentados por los delincuentes, vecinos de Iguazú reclaman seguridad

martes 16 de enero de 2024 | 17:03hs.

Diariamente se registran hechos de violencia en barrio Obrero de Puerto Iguazú. Los protagonistas son personas que consumen estupefacientes y salen a robar a los vecinos o en comercios de la zona. En las últimas semanas fueron vistos con machetes en la cintura amenazando a los habitantes del barrio y a todos los que transitan por la zona. Los moradores aseguran que hace unos días robaron a una turista que caminaba por las calles Palo Rosa y Juan Manuel de Rosas.

Esta tarde, cerca de las 14.30, se registró un enfrentamiento entre vecinos y delincuentes que habrían intentado asaltar un comercio ubicado en la calle Marta Schwarz. Fueron sorprendidos y perseguidos por un grupo de personas, ante lo que intentaron esconderse en una casa precaria, donde prácticamente residen, y en ese contexto se registró una batalla campal hasta la llegada de la policía que logró detener a uno de los malandras involucrados.

"Todos los días es lo mismo, disturbios, gritos, amenazas, pero hoy escuchamos tiros y eso nos asustó mucho", expuso una vecina, al tiempo que dijo estar "cansados de tener que estar encerrados porque no se puede tomar un mate en el patio sin que te amenacen". En esa línea agregó: "En los últimos diez días, personalmente fui a la comisaría tres veces a pedir seguridad, porque no se puede vivir así. No me quejo de la Policía porque los llamas y vienen, los llevan presos, pero al otro día están de nuevo en esa casita consumiendo".

Los vecinos atemorizados con los hechos que se repiten diariamente decidieron exponer la situación a fin de lograr algún tipo de respuesta por parte de la Justicia. "En el lugar hay cosas robadas, partes de motos que traen para comprar o pagar lo que consumen. Estamos cansados de la falta de acción por parte de la Justicia que los suelta a las pocas horas de ser detenidos y vuelven más violentos", reclamaron. La zona es conocida por reiterados disturbios y la creciente ola de robos que se registra desde hace varios meses.