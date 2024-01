En San Pedro resguardan las frutas del sol

sábado 13 de enero de 2024 | 10:30hs.

Los cambios que se observan en el clima tornan complejas varias actividades productivas en la zona rural. La lluvia y las altas temperaturas son algunos de los factores que mayor preocupación generan en quienes llevan adelante cultivos anuales como sandía y melón, cuya producción se da en meses de entrado el verano, por lo que, ante las pérdidas los colonos buscan alternativas de cultivo. Hay buenas experiencias bajo cubierta.

Llevar adelante plantaciones de sandía para la venta representa una inversión importante por los altos costos de la semilla, que dependiendo la variedad cuestan más de mil pesos la semilla y en otros casos 500 pesos la cucharada. A esto se le suma el costo y tiempo que deben invertir en preparar la tierra y mantener la plantación libre de malezas, motivo por el cual buscan alternativas para anticipar la fecha de cosecha.

Hace unos años, los colonos plantaban sandía sin ningún tipo de inconvenientes y muchos lo hacían entre otros cultivos anuales como la mandioca, ya que ésta le aportaba sombra durante la etapa del desarrollo de las frutas. Actualmente esa alternativa ya no resulta o muchos utilizan agroquímicos para la limpieza del mandiocal no compatibles con la sandía y en consecuencia realizan dicho cultivo en parcelas exclusivas, lo que la torna más vulnerable a factores climáticos.

“Mucha lluvia y de pronto el sol muy caliente genera un ambiente desfavorable para la sandía. Este año no fue nada buena la producción en comparación a los dos años anteriores. No se llega recuperar la invertido en semilla, llegué a pagar mil pesos por semilla, es de muy buena calidad, salen frutas lindas y ricas, sólo que este año no salió la cantidad esperada”, comentó Rosa Padilla, productora Puerto Argentino II, en San Pedro, quien comercializa las frutas en la Feria de la Agricultura Familiar o de manera particular en su domicilio.

En San Pedro, mayormente el cultivo de sandía lo realizan las pequeñas familias agrícolas para autoconsumo y quienes hace unos años encontraron en esta diversificación una opción para ampliar los ingresos económicos, hoy lo dejan de hacer o buscan alternativas para hacerles frente a los cambios climáticos. Entre ellas, se puede mencionar la germinación y primera etapa de crecimiento de la planta bajo cubierta.

En tal sentido, la productora señaló: “La idea es seguir porque suele ser así, un año corre bien y el otro no, queremos sembrar antes bajo invernáculo para sacar las primeras frutas a inicio de diciembre. Este año con todas las inclemencias del tiempo en contra, las primeras salieron a finales de diciembre y principios de enero. Es la manera de que las plantas produzcan y uno pueda sacar una renta libre”.

Cultivo bajo cubierta

Hace tres años, la familia de Adela Grahl, de Fracrán, se animó al cultivo de sandía bajo cubierta, esto es, producir los plantines bajo invernadero hasta que tengan la cantidad de hojas para ser trasplantados, luego llevarlos al rozado y plantarlos sobre unos montículos de tierra que se extienden por varios metros, que forman líneos, los que son cubiertos con plásticos, como los tradicionales almácigos, hasta que pase el peligro que representan las heladas, a mediados de agosto e inicios de septiembre.

Para esa fecha las plantas alcanzaron un importante crecimiento, comenzaron a largar guías, a los pocos días inician con la fase de floración. Bajo este sistema las primeras frutas suelen salir para la primera quincena de noviembre, a diferencia de mediados de diciembre con el cultivo tradicional, lo que asegura una buena producción pese a que significa mayor inversión y tiempo de trabajo, sin embargo, de correr todo bien, la rentabilidad es muy buena.

En este caso, la familia que lleva adelante esta interesante propuesta reside en colonia Santa Rita y este año logró una excelente cosecha, lo que los motiva a seguir con el cultivo para el año próximo. A la fecha ya no quedan sandías en el rozado, toda la producción se vendió en la zona y de a poco se organizan para comenzar a tiempo con los trabajos que demanda dicha alternativa para este año.