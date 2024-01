Almacenes y kioscos mantienen las ventas, pero consumidores priorizan mercadería y consultan por el fiado

viernes 12 de enero de 2024 | 6:00hs.

Almacenes y kioscos de barrios mantienen las ventas pese a la crisis económica. “La lista de fiados ya no existe, a menos que sea en los pequeños kioscos, tal vez en los barrios. Los almacenes o autoservicios tenemos buenas ventas, el cliente compra lo que consume en los lugares donde le conviene. Lo importante es no abusar con los precios y vender a un costo accesible”, manifestó Hugo Palacios, dueño de Autoservicios Diesa.

Por su parte, desde el Centro de Almaceneros indicaron que la listita de fiado existe para los clientes en situaciones más vulnerables pero que a fin de mes o principios de mes cumplen con el pago.

En cuanto a subas de alimentos, los consultados manifestaron que “hubo alimentos que estacionaron su precio después de aumentos constantes”. Ante esta situación, confirmaron que el cliente compra lo que necesita y no más.

En los barrios

El Territorio realizó una recorrida y pudo constatar que en algunos pequeños kioscos de barrio aún manejan el cuaderno con anotaciones donde “fían” a clientes de más confianza o a los más antiguos. “A los cumplidores se les fía, pero es escaso. La verdad que no es rentable, por eso se le cobra con los aumentos correspondientes a la hora del pago. Viene a ser como un tipo de interés, pero hay vecinos que en este contexto el 10 ya te piden que le anotes un fideo, arroz o una yerba”, mencionó a este medio Raquel Barrios, emprendedora en el barrio Manantiales de Posadas.

Por su parte, con anterioridad, desde el Centro de Almaceneros, habían dicho que “cada vez son más los vecinos y clientes que piden porciones recionadas de fideo, harina o aceite”. Incluso, manifestaron que “la situación empeoró el segundo trimestre del año y continúa de la misma manera.

Asimismo, Oscar Benítez, encargado de un kiosco en Garupá, apuntó que “para el pequeño emprendedor también es difícil sostener los costos y decir que no a los clientes que sabés que realmente necesitan”. Benítez dijo que “en los barrios más humildes el vecino te pide que le anotes comida. Pero muchas veces, los costos hacen que uno tenga que decir que no”. Señaló que en el caso del negocio nunca fiaron pero siempre tienen consultas de los vecinos, a pesar de saber que no lo hacen.

Luego, manifestó que los artículos de primera necesidad y de higiene -en algunos casos- triplicaron sus costos. “Según la marca, los precios son exorbitantes. En el barrio se trata de traer lo más conveniente para el cliente, que sea económico y a la vez de calidad”, contó.

Se mantienen las ventas

Por otro lado, el responsable de Autoservicio Diesa relató que “no compra de los proveedores que especulan con los precios y que después esos valores perjudican no sólo las ventas sino también al bolsillo del cliente”. Según su caso particular, Palacios contó que tiene pocos empleados, que es dueño del comercio y además no alquila, lo que permite que el valor de los artículos que tiene en su comercio sea acorde a todos los bolsillos.

“El repelente, por ejemplo, es un artículo con mucha demanda y que en la actualidad se consigue a un costo muy caro y si lo tengo que poner a la venta, dudo que alguien compre a más de 3 mil o 4 mil pesos. Me parece mucho”, reflexionó. Luego, afirmó que las ventas en su comercio se mantienen y que sus clientes llevan los productos necesarios.

Por otro lado, Adrián Rodríguez, responsable de Autoservicio Adri, sostuvo que “las nuevas medidas del libre mercado permiten que el cliente tenga más alternativa de marcas de diversos precios”. En este sentido, en diálogo con este matutino, dijo que “si bien a veces hay diferencia de precio entre uno y otro, el consumidor lleva lo más conveniente”. “En tiempos de crisis se nota que no hay gastos de más. El que llevaba dos arroz de primera marca, ahora lleva uno y de segunda. O según el precio, prioriza su compra. Hay más conciencia en el consumo pero las ventas siguen porque hay que comer y también seguir utilizando artículos de higiene personal”, cerró el comerciante.