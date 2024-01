La magia de García Lorca y cómo zafar un examen de literatura

jueves 11 de enero de 2024 | 21:07hs.

Una excelente forma de arrancar el fin de semana es con comedia. Así, mañana se despliega en Sala Tempo, Bodangres, adaptación caprichosa de una obra de Federico García Lorca por Renata Dulio. Según explicaron los protagonistas, el público se va a divertir porque “tiene la magia de ser una obra dentro de una obra. Con mucha chispa y un juego de empatizar que permite la magia teatral”.

La obra de Dulio está basada libremente en el texto de García Lorca Las bodas de Sangre y tiene tres personajes que componen Silvina Warenycia (también en dirección), Hernán Rodríguez y Leandro Díaz. Según relataron los actores, “todo inicia en una escuela en un aula o un intento de aula donde están dos profesores que van a tomar una mesa de examen. Estamos en pleno verano, ya nos queremos ir y llega un alumno que, al parecer, sabe poco y nada y a partir de ciertas improvisaciones terminamos de alguna forma contando la historia de Bodas de Sangre”.

“Este alumno, García, vino a tratar de zafar la materia pero termina metido en una especie de muestra de teatro donde tiene que hacer diferentes personajes que ni esperaba hacerlo”, completó Warenycia que se confesó apasionada de la obra de Lorca y que eligió esta pieza de Dulio por ser más asequible de realizar con pocos recursos, pero igual de efectiva. “Extrae la esencia de Bodas de Sangre y a la vez es un juego dentro de otro juego que sucede en ese aula improvisada”, profundizó Warenycia. “También tiene que ver con poder hacer lo que a uno le gusta, estos dos profesores evidentemente aman su materia, la literatura y se meten de lleno a jugar. Entonces tiene que ver también con esto de disfrutar lo que uno hace, en el contexto que sea. Porque no hace falta que salgan y hagan teatro de verdad, sino que dentro de ese aula la pasan bien y buscan cualquier excusa para, de alguna manera, satisfacer ese deseo artístico”, sumó la directora.

La idea entonces es sumergirse en una historia dentro de otra historia. Permitirse ser parte del convivio teatral y dejarse influenciar por el gen arty y el modo let it be de estos entrañables personajes.

De esta manera, la obra que se estrenó el 14 de diciembre se verá nuevamente en Sala Tempo (Ramón García 554) este viernes a las 21.30.

Entradas en venta al 3766 86500.