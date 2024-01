Dengue: se infectaron con DEN-2 las personas que murieron en Misiones

jueves 11 de enero de 2024 | 21:00hs.

El serotipo DEN-2 del virus del dengue -considerado el más peligroso- infectó a dos de las tres personas que murieron por la enfermedad en Misiones en las últimas semanas del año pasado y están relevadas en el último Boletín Epidemiológico Nacional, en el tercer caso no se logró identificar el serogrupo presente. Si bien hubo una cuarta muerte de una persona de Candelaria, los datos aún no fueron procesados.

“Cualquier serotipo puede provocar formas graves de la enfermedad, aunque los serotipos 2 y 3 se han asociado con la mayor cantidad de casos graves y de muertes”, había advertido un estudio publicado en febrero de 2021 y liderado por Eleonora Cunto, del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati).

En base a la información oficial dada a conocer por el Ministerio de Salud Pública de Misiones, la primera muerte fue la de una beba de 5 meses de edad de Posadas que ingresó el 11 de diciembre al Hospital Pediátrico ‘Fernando Barreyro’ en grave estado general y su muerte se produjo dos días después por falla multiorgánica y shock.

La otra muerte ocurrió el 14 de diciembre, fue en una mujer de Posadas que ingresó al Hospital Madariaga un día antes con mal estado general y sufrió falla multiorgánica por shock refractario.

El 29 de diciembre se comunicó el tercer deceso y en este caso también fue una mujer. La paciente tenía 34 años e ingresó el 24 de diciembre al Hospital Madariaga con antecedente de hepatitis autoinmune en fase cirrótica. Murió tras cinco días de internación.

El cuarto fallecimiento se produjo este fin de semana y fue el de una enfermera jubilada de 70 años de Candelaria. La paciente murió en un sanatorio posadeño por cuadro de shock hipovolémico.

Actualmente la provincia de Misiones registra circulación de los serotipos DEN-1 y DEN-2 de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, dos de los cuatro serogrupos en los que se divide el virus. En total, 15 de los 17 departamentos en los que se divide la provincia tienen casos autóctonos, es decir, pacientes que se enfermaron sin haber viajado a otro destino.

Así, solamente en el mes de diciembre hubo 798 contagios en la tierra colorada, que se ubica como la segunda en el NEA con más diagnósticos de la enfermedad. La provincia que lidera la estadística es Chaco con 3.024 casos, le sigue Corrientes con 676 y Formosa con 22.

A nivel nacional en diciembre se registraron 4.703 casos de los cuales el 96,1% se notificaron en las provincias del Noreste argentino.

"Siempre se atribuyó una potencial mayor gravedad al DEN-2, seguida del serotipo 1, después el 3 y sí, en ese orden. Por un lado, el dengue 2 es el responsable de una mayor frecuencia de cuadros complejos graves, y por otro, con respecto a la famosa segunda infección, es decir, yo me infectó con un serotipo de dengue y en otra oportunidad en mi vida con otro diferente, eso da potencialmente un mayor margen para que pueda tener un cuadro grave, que incluye dentro de sus variantes al dengue hemorrágico", había advertido en El Territorio el médico Tomás Orduna, exjefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz y miembro del Comité Científico de la Fundación Mundo Sano.

En tanto, resaltó que no es suficiente una segunda infección para que el cuadro se agrave sino que influyen otros factores como el estado general del paciente, si tiene comorbilidades.

"No es causal suficiente con que ya haya tenido un DEN-2, por ejemplo, y ahora tenga un DEN-1, y entonces con eso ya voy a disparar un cuadro grave. No es así", aseveró.

E insistió: "Ese único evento que es la segunda infección no alcanza, se tienen que dar otras cuestiones que pueden hacer a mi estado temporal de salud, como me defiendo o no, si el paciente es geronte o un niño pequeño, si está embarazada, si es una persona con inmunosupresión".

En cuanto a la inmunidad, indicó: "Para el serotipo que infectó a la persona, la inmunidad es para toda la vida, pero no así para los otros tres serotipos. La persona tendrá una etapa refractaria para infectarse porque hay algunos anticuerpos que son diferentes, es decir, van a ayudar a que por lo menos en seis meses siguientes, no se contagie con otros serotipos".

Panorama nacional

Según el mismo documento sanitario nacional que elabora el Ministerio de Salud de la Nación con datos que reportan las provincias, durante todo el año 2023 se notificaron 75 fallecidos por dengue en Argentina, 65 de ellos corresponden a fallecimientos producidos entre el 1 de enero del año pasado y el 17 de junio y las otras diez a muertes registradas sucedieron entre el 22 de octubre y el 30 de diciembre.

Estas diez últimas muertes corresponden a casos de las provincias de la región del NEA y ninguno presentaba antecedente de viaje, es decir, se enfermaron en sus ciudades de residencia.

El informe explica que el 57% de los fallecidos eran de sexo femenino y el 43% masculino. Con relación a la distribución por edad, se registran casos en todos los grupos con una mediana de 48 años, mínimo menor de 1 año y máximo 87. Las tasas de mortalidad más elevadas corresponden a personas mayores de 80 años y el mayor número en comparación con el resto de los grupos se dio en personas entre 20 y 29 años.

En 43 casos fallecidos se registraron una o más comorbilidades siendo las más frecuentes diabetes, obesidad y enfermedad neurológica crónica, mientras que 22 casos no poseían comorbilidades y en siete no se registraron datos.

En cuanto a los signos y síntomas, se reportaron datos en 70 casos fallecidos, siendo los más frecuentes: fiebre, cefalea (dolor de cabeza), mialgias (dolor muscular), vómitos, náuseas, dolor abdominal y diarrea.