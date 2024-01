Demti y una dura autocrítica tras la derrota de OTC

jueves 11 de enero de 2024 | 18:28hs.

La vuelta de Oberá Tenis Club (OTC) a la competencia en la Liga Nacional no fue la mejor. Zárate Basket lo dominó de principio a fin y se quedó con un cómodo 86-67 en el estadio Luis Derna de la Capital del Monte. El entrenador Fabio Demti fue muy autocrítico y se lamentó por el mal arranque del 2024 para el Celeste en la máxima categoría del básquet argentino.

“Me parece que entramos mal al partido, sobre todo defensivamente, y dimos algunas ventajas. Nos encontramos con un rival con una altísima efectividad, muy bien preparado, que sabíamos que venía bien en la Liga Nacional y nos dominó de principio a fin. Nos ganaron bien”, reconoció Demti.

“Sabíamos que era un rival muy difícil y que nosotros somos un equipo diferente al que empezó la temporada, que tiene que jugar al límite para poder ganar. Estuvimos mal en muchos aspectos y como entrenador me tengo que hacer cargo de lo que pasó para poder empezar desde mañana la preparación para el partido que viene. No hay excusas”, aseguró el entrenador.

“El equipo es diferente y habrá que prepararnos para eso. Poner en forma a algunos jugadores para que estén mejor y competir. Me parece que no competimos. Más allá de la entrega y la lucha de los muchachos, que es irreprochable, me parece que no competimos. Que estuvimos fuera del partido después del primer cuarto”, analizó Demti.

OTC sufrió muchas bajas por lesión y también por recorte del presupuesto. Ahora, el Celeste tendrá más minutos con los juveniles y necesitará del aporte clave de las fichas mayores para tener un buen año en la Liga Nacional.

“Hay mucho por revisar para volver a ser un equipo competitivo. Es la derrota más dura desde que dirijo en Oberá, porque teníamos una ambición muy grande de empezar bien el año y nos sacaron de la cancha y es preocupante”, finalizó Demti.

Ahora, OTC tiene un récord de 7 triunfos e igual cantidad de derrotas en 14 presentaciones. El próximo juego de los misioneros será el lunes desde las 21, cuando reciban a Unión de Santa Fe.