Por tercer año consecutivo no habrá zafra cañera

miércoles 10 de enero de 2024 | 12:45hs.

El Ingenio Azucarero de San Javier no procesará caña de azúcar debido a la escasa producción y a que muchos productores destinan su caña a la realización de azúcar mascabo o morena para la venta directa. El alimento, por sus virtudes naturales, tenía una demanda desbordante desde otras ciudades y desde las pequeñas fabricas se relató en varias oportunidades que no podían satisfacer la compras que pretendían grandes mayoristas.

Roque Gervasoni, presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (exIFAI), dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: "hemos subsidiado estos tres años a los productores de caña de azúcar sin que ellos aporten ni una sola planta, con la libertad de ellos de utilizarlo como forraje, venderlo o en la producción de azúcar rubia que es un mercado que también ellos lo trabajan mucho ya que hay una cooperativa en Mojón Grande que se está estableciendo para el fraccionamiento del azúcar rubio y que pueda salir con una marca y las habilitaciones".

"Esto tiene que ver en principio con que hemos tratado de generar los recursos necesarios para un ingenio nuevo, más compacto, que tenga un mejor rinde, más moderno pero lamentablemente estamos en otro escenario con un dólar que con 350 pesos era viable pero hoy a 850 y subiendo lleva un ingenio nuevo a los 7.800 millones de pesos y realmente es mucha inversión", indió.

En ese sentido, el directivo recordó que la última molienda que se hizo en el molino de San Javier arrojó una pérdida de más de 400 millones, "hoy estamos hablando de más o menos 1.200 millones, entonces a mí me toca ser responsable con los recursos del Estado y cuidar un poco lo que es hacia adentro. Yo tengo calderas que tenían un espesor de paredes de 0,7 mm, cuando el espesor ideal es de 1.8 mm, si bien hemos reparado las calderas sigue siendo un inconveniente, pone en riesgo inclusive al personal y hay que reconocer que el ingenio está viejo, está obsoleto, se compró usado, se mueve con un motor spinning que es un motor de barco, cada vez que se rompe una pieza nosotros tenemos que mandar esa pieza a Tucumán porque acá nos arregla, entonces es un inconveniente".

"Estuvimos haciendo consultas en Brasil a ver la posibilidad de tener un ingenio más moderno pero este nuevo escenario nos pone en otra realidad y también el campo que ha bajado un poco los brazos porque antes teníamos 2.900 hectáreas de caña y en el último censo que se hizo para poder subsidiar el año pasado solamente habían 500 hectáreas", detalló.

Gervasoni por otra parte dijo que este ingenio lo más probable es que pase a ser un paseo cultural "yo tengo que sincerar esa cuestión, es un riesgo ponerlo a trabajar porque los últimos años las quejas de los vecinos hubo por la cantidad de hollín que salían de las calderas que prácticamente ensuciaban todo San Javier. Si yo voy a la zafra, tengo que obtener la misma cantidad de azúcar y alcohol que me compensa lo invertido que eso no pasó y no va a pasar en este contexto y me obliga a ser responsable con los recursos del Estado y vamos a garantizar el subsidio a los cañeros, vamos a cuidar la fuente de trabajo. Nosotros ya hemos comenzado a mandar trabajadores del Ingenio a la municipalidad, Salud Pública, Educación y tenemos un plantel que que está cuidando permanentemente el predio ".

"Entonces en principio hay que cuidar los recursos y si tenemos la posibilidad el día de mañana de tener un ingenio compacto, uno moderno sería otra cosa y el modelo de producción de azúcar sería de azúcar rubia. Ya el año pasado hemos colaborado con más de 20 lugares de producción y el hecho de tener una cooperativa que acopie y fraccione es muy beneficioso para los productores porque el producto es algo muy buscado", refirió.

Finalmente acentuó que con Nación en este momento va a ser una pelea muy grande porque se vio que la tendencia es recortar, "pero la provincia, gracias a Dios tiene un muy buen equilibrio económico en la administración de los fondos, tiene un sistema de recaudación que es efectivo y tenemos garantizado poder cumplir con los subsidios y poder cumplir con la mantención de las fuentes de trabajo".