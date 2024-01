Librerías registran bajas ventas y aumentos de hasta el 100% en útiles escolares

miércoles 10 de enero de 2024 | 2:00hs.

Ante el actual contexto económico de inflación y subas, el sector de la librerías también sufrió el impacto con aumentos desde el 30%, 100% en algunas marcas y más. En contrapartida esto produjo una baja en las ventas de enero y pocos padres se adelantan a las compras para el inicio escolar.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos de la Radioactiva 100.7, el propietario de Avviare, Leonardo Kinder contó que no hay padres que llevan la lista de útiles completa sino que llevan fraccionada. “Van llevando un poquito un mes y otro poquito otro mes, algunos aprovechan el programa Ahora Misiones si tienen margen en la tarjeta pero se está cumpliendo la tendencia de tratar de llevar por partes y muy probablemente reciclar lo que se pueda en la casa”.

A su vez, explicó que los distribuidores no aumentaron de un momento a otro porque los productos no subieron con el incremento que tuvo el dólar. “Los proveedores lo venían previendo desde antes, así que posterior al 10 de diciembre tuvimos subas entre el diez y el 40% depende la marca. Desde diciembre las listas se plancharon y se va cumpliendo lo que nos habían dicho desde Nación. En la librería sabemos que es algo que no se come entonces la gente obviamente que lo que puede reciclar, lo va a reciclar y ahí vamos remando y dándole para adelante”, apuntó.

En ese sentido, destacó que la preocupación aquí en Misiones es la continuidad de los Ahora porque es una herramienta fundamental en épocas donde la economía aprieta, “el sueño es que no haya planes para que nosotros poder ganarnos la plata y comprar lo que queremos, eso sería lo ideal pero así como están las cosas en medio de un ajuste es una muy buena herramienta. Nosotros tuvimos un muy lindo mes de diciembre, la librería es muy particular porque por ahí la gente termina invirtiendo en algunos artículos que nosotros sí podemos ofrecer pero no es así en enero”.

Asimismo, el comerciante sostuvo que están acostumbrados a las bajas ventas en enero. Se trata de un mes en el que los empleados se toman vacaciones, cortan el horario porque el ritmo de la ciudad también cambia. En tanto, mencionó que en febrero se espera el pico de ventas. “Los papás vienen comprando por partes porque una lista completa para una guardería cuesta $100.000 y si es una familia que tiene tres chicos lo va a hacer de esa manera porque hoy estamos hablando de un cuaderno clásico tapa dura de 100 hojas rayado están cerca de los 10.000 pesos entonces cada uno tiene que arreglarse como puede. Pero también hay otras marcas de cuadernos que salen unos $35.000 y si hay que comprar tres ya suman alrededor de $100.000”, indicó Kinder.

Además, hizo hincapié en que siempre hay formas de seguir adelante, de ser positivo en momentos de crisis. “Desde nuestro lugar como comerciantes, es súper importante que mantengamos la calma. Hemos pasado varias circunstancias y creo que esta la vamos a pasar también y va a ser para bien”, finalizó.

Librería Janssen

Por su parte, Enrique Bosing de la librería Janssen comentó que las ventas se mantienen escasas y algunos aprovecharon el fin del ciclo escolar -en diciembre- para realizar la compra de útiles y también ropas ya que también las tienen a la venta. En cuanto a los aumentos en los productos que comercializa, especificó que las subas menores fueron del 60% y de ahí siguieron algunos con aumentos del 100% e incluso algunos productos aumentaron el 150%.

“La gente trata de llevar igual si es necesario, pero opta por marcas más baratas. Si llevaba un compás de $10.000 pesos y ahora buscan uno de cinco o siete mil y así con cada artículo. Antes la marca Rivadavia era una de las más vendidas tanto en hojas como otros útiles y ahora bajó el escalón de ventas, es decir, que Laprida y América son las más vendidas y pocos eligen las marcas de mayor calidad debido al voraz incremento”.

De igual forma, Bosing añadió que anteriormente las biromes más económicas rondaban los $200 y no se vendían, ahora la más barata sale $400 y es la que más se vende ya que la marca Big tuvo aumentos muy elevados. En sintonía, detalló que el precio de lista varía según el nivel o las marcas, pero hasta el momento los estudiantes del colegio politécnico Janssen se adelantaron con las compras.

“Un solo tablero cuesta alrededor de 70.000 u 80.000 pesos, depende del tablero que busques pero puede ir hasta los 120.000. Eso es solo un artículo después van a necesitar cuadernos y otros útiles. Entre 50 y 60 ya compraron de alrededor de 150 o 200 alumnos que ingresan”, resaltaron desde la librería Janssen.

En lo que refiere a las listas, un precio estimativo podría rondar 60.000 o 70.000 pero esto puede variar. Hay cartucheras que pueden costar hasta $35.000 y esto determinará la cotización de una lista de útiles completa. Ante nuevas posibles subas, Bosing estimó que no serán muy elevadas. “Si suben es un 5% o 10% a la semana pero son pocas marcas y de manera controlada. El incremento repentino ya pasó y fue alto, una cinta que costaba $2.000 ahora cuesta $4.000, los productos de la marca Artística que subió un $1000 pero ahora estimamos que se mantendrán los precios”.

La librería Janssen mantiene su horario de vacaciones en enero de 7.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.00. En febrero el horario será de 6 a 14.30 y de 16.30 a 20.

Por otro lado, la librería La Nueva Itatí registró muchas ventas de compras de útiles. “Desde Octubre estamos preparando listas. Los precios varían mucho, todo depende de cada colegio, de lo que pida la maestra y en nivel inicial la lista cuesta un promedio de $35.000

Tuvimos muchas consultas por presupuestos, muchos aprovecharon el ahora Misiones con el 41% de reintegro”.

Según puntualizaron, para reducir gastos los padres optan por llevar menos cantidad u opciones de marcas más económicas, la mayoría lleva lo que piden en las listas, pero cada lista es diferente y de ahí dependerá el monto y la cantidad a comprar.

“Seguimos trabajando con Ahora Misiones con el 20 % de reintegro en una y seis cuotas sin interés durante lunes, martes y miércoles, con tarjetas de crédito del Banco Macro. Para solicitar presupuesto pueden comunicarse al . 3765 – 254075”, concluyeron desde La Nueva Itatí.