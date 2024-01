Desvalijaron parte del predio del Centro Educativo Pynandí y piden la colaboración de la comunidad

lunes 08 de enero de 2024 | 21:24hs.

En 2014, un grupo de padres y maestros hicieron realidad el proyecto de crear el Centro Educativo Pynandí, la primera escuela pública de gestión privada que aplica la Pedagogía Waldorf de la Provincia de Misiones y que en base al esfuerzo y sacrificio de muchos corazones pudo cristalizarse en un predio de cuatro hectáreas y media ubicado en el Paraje Santa Inés, en Garupá. Pero esta mañana, a casi diez años de su creación, quienes día a día forman parte de la comunidad educativa sufrieron un tremendo golpe al ver que delincuentes desvalijaron gran parte del predio y escaparon con números materiales de suma importancia para el establecimiento.

Desde heladeras, hornos eléctricos, indumentaria de educación física de alumnos, hasta instrumentos de música tan importantes en lo simbólico como lo son dos liras y dos violines, que representan no solo un golpe en lo económico sino también en lo sentimental.

Con una mezcla de sensaciones, Viviana Keller charló con este matutino y contó detalles de la denuncia que realizó esta mañana ante la seccional Quinta de Garupá en carácter de secretaria del centro educativo.

"La verdad que es realmente un golpe lo que estamos viviendo y me emociono cuando me lo preguntas porque durante todo el día no tuve el tiempo de tomarme un rato para pensarlo o para sentirlo con todo lo que pasó", reflexionó la administrativa, quien hasta ayer por la tarde seguía agregando objetos a la lista de faltantes.

"Fue un golpe fuerte entrar, llegar a los grados y ver cajas tiradas, cuadernos de los niños tirados, sucios, cosas rotas. Es impresionante porque es el trabajo de los niños durante todo el año, es el esfuerzo de los padres, familiares y amigos de Pynandí que todo el tiempo están donando y poniendo su grano de arena para que esto crezca, prospere y sea un lugar amoroso para los niños. Fue una situación muy triste más allá de lo económico, que tiene una significación importante, pero más allá de lo económico es muy triste ver el espacio vulnerado en el que los niños entran todos los días y que tiene que ser un lugar seguro", aseguró aún dolida.

“Revisaron todo lo que había, abrieron cajas, bolsas, botiquines, todo, no dejaron nada sin revisar”, completó Silvana Vogel docente de sexto grado.

Daños en el predio

Keller, también indicó que, además de lo robado y los destrozos que dejaron a su paso, los delincuentes también se llevaron una bomba presurizadora que lleva agua al importante predio que tiene el centro en Santa Inés. Lo que agregó otra dificultad al no poder contar con agua para la construcción de una nueva aula. En esa zona los malhechores también sustrajeron una máquina mezcladora y 2 palas, elementos utilizados para culminar primer grado.

“Nosotros tenemos un sistema de seguridad que cubre desde las 19 a 7 de la mañana, los 365 días del año. Hoy a la mañana, ni bien nos avisaron, el primero que llegó fue el portero. Nos comunicamos con la gente de seguridad y ellos se hicieron presentes, tanto el titular de la agencia como el sereno que tendría que haber estado. Ellos aseguran haber estado, pero por el momento todo está en materia de investigación", comentó Keller.

La secretaría a su vez comentó que como el espíritu del centro se nutre con el aporte incansable de muchos padres y amigos de la institución que se acercan al predio para ayudar. “Hasta el sábado al mediodía, como todo es autogestivo y todo se hace a pulmón, hubo familias que estuvieron trabajando en la construcción. Por la tarde se acercó una mamá a darle de comer a los perros y a los gatos que tenemos en el predio, y hasta la noche estaba todo tranquilo”.

Ayuda comunitaria

Por último, la entrevistada pidió la colaboración de la comunidad en general para puedan alertar (a las redes sociales del establecimiento, el Juzgado de Instrucción 7 o la Comisaría Quinta de Garupá) sobre cualquier persona que ofrezca elementos robados de la institución dando aviso a la comisaría más cercana.

“En nuestras redes sociales está la información de contacto y está siendo difundida la lista de las cosas que habíamos detectado como faltantes. Entre ellas por ejemplo hay dos violines y liras con los que los chicos hacen música y que no se comercializan tan fácil, tiene un público muy específico. Los padres tuvieron que hacer colectas para comprarlos”.