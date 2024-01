Casos de faringitis por el cambio de temperaturas entre piletas y aires acondicionados

lunes 08 de enero de 2024 | 12:37hs.

En un verano en el que se registra un aumento significativo de los casos de dengue a nivel provincial y regional, los síntomas de la faringitis pueden confundirse con la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. A fines de ahorrar viajes al Parque de la Salud Madariaga y de evitar la sobredemanda, los Centros de Atención Primaria de Salud atienden todos los días a demanda de pacientes febriles.

“Tenemos un promedio de 300 o 350 pacientes de atención en emergencia. De esos casos, entre 15 y 16 pacientes vienen con patologías de vías aéreas respiratorias superiores: anginas, dolor de garganta, tos irritativa”, indicó la gerente asistencial del Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro, Liliana Fernández Sosa, en diálogo con Radioactiva (100.7).

Si bien aclaró que “hay casos de pacientes que tienen una patología base, como los asmáticos, y hay una circulación mínima de adenovirus”, hizo hincapié en que “los chicos están entre que salen del aire acondicionado y vuelven, se meten a la pileta, después refresca y circulan mojados, toman tereré y agua fría, lo que provoca todo esto”. “No hay un aumento del índice de infecciones por adenovirus”, subrayó.

“A los que son alérgicos vinílicos, con patologías obstructivas frecuentes, este salir y entrar del frío y el calor les provoca irritación en las vías aéreas. Están con más mocos, dolor de garganta y otitis”, explicó. Asimismo, señaló que “hay mucha otitis por la pileta, los arroyos y los ríos, por lo que hay que tener en cuenta la limpieza con alcohol boricado, sin meter hisopos ni nada en el oído para que se descargue bien la cantidad de agua, evitando que el oído se humedezca y se produzcan infecciones”.

Teniendo en cuenta la alerta epidemiológica por dengue, la gerente asistencial del Hospital Pediátrico recomendó que “si el niño tiene fiebre, hay que darle paracetamol y bajar la fiebre con baños, mantenerlo hidratado y consultar con el médico de cabecera o en el CAPS más cercano, ya que los CAPS están atendiendo a demanda a todo paciente febril”.

“Si hay chiquitos que tengan algún factor de riesgo -diabéticos, obesos, inmunocomprometidos- son enviados desde el CAPS a revisar al Hospital de Pediatría por las dudas. Si el paciente no tiene vómitos y está con una fiebre que se puede mantener, se controla en el CAPS. Cuando tiene vómitos que no ceden, no orina bien o tiene mucho dolor abdominal, si o si hay que consultar en el Hospital”, ahondó.

A su vez, recomendó cerrar la casa a las 5 de la tarde y abrirla después de las 8 de la mañana, mantener a los niños con pantalones más largos y con repelente desde la tarde, como así también utilizar espirales, tabletas o líquidos eléctricos insecticidas. “El que no tenga mosquitero en la casa y tiene la posibilidad, puede comprar un poco de tul y colocarlo en las ventanas, o alrededor de las camas”, concluyó.