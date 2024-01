sábado 06 de enero de 2024 | 17:17hs.

La secuencia duró apenas seis minutos, pero aún retumba en la mente de Tamara D. S. (37), quien el último miércoles fue víctima de un asalto en su domicilio de la localidad de Guaraní, sobre ruta Nacional 14, momentos en que se hallaba sola con sus hijas de 9 y un año y medio.

A las 9.29 un delincuente a cara descubierta irrumpió en su casa, redujo a la mujer y le pidió dinero, todo delante de las dos criaturas. "Quería plata y no había. Entonces le dije al ladrón que yo era la empleada, para que no me maltrate porque en casa no había plata. Creo que eso me salvó de que me pegue y me maltrate", reflexionó en diálogo con El Territorio luego que el hecho transcendiera por redes sociales.

Todavía conmovida, precisó que el malviviente cortó el cable que alimenta la picana eléctrica que rodea el muro de su casa, tras lo cual subió al techo, forzó una ventana e ingresó al pasillo interior.

"Se encontró con mi nena de 9 años en el pasillo y la llevó hasta la cocina, donde me topé con él. Estaba a cara descubierta y dijo que era un asalto, que me quede tranquila y que le dé la plata", recordó. Todo quedó grabado en el sistema de seguridad por cámaras de la vivienda, material que fue aportado a la Policía para la investigación del hecho.

En las imágenes se observa al malviviente de chomba y short de baño. Portaba un fierro y se sacó las zapatillas, las cuales se volvió a poner antes de huir. Al momento del hecho no se hallaba el dueño de casa, empresario yerbatero, dato que no habría pasado desapercibido por el ladrón. "Cuando me pidió plata y le dije que era la empleada, me dijo: 'bueno, vamos a la pieza', ahí pensé lo peor", reconoció con la voz quebrada por la angustia.

Escapó con las manos vacías

El hombre la tomó del cuello y la llevó a la habitación, junto a sus dos nenas: "Me dijo: 'acostate boca abajo' y me ató con un cortón y una cable de cargador. Yo sólo pensaba en que no les haga nada a mis nenas".

Previo a eso, de puro instinto, la dueña de casa trató de tomar el celular que estaba arriba de la cómoda, ante lo cual el malhechor la sujetó y sacudió fuerte.

"Gracias a Dios sólo me ató y se fue a revisar todo en busca de plata. En eso llegó un cliente, aplaudió las manos y el perro empezó a ladrar, por lo que el ladrón se dio cuenta que no podría salir por adelante y se escapó por el techo, como entró", agregó.

Al final, el malviviente huyó con las manos vacías. Enseguida la nena mayor desató a su mamá y ésta alzó a sus niñas en el vehículo y fueron hasta la comisaría de Guaraní para radicar la denuncia.

Hoy, cumplidos tres días del frustrado asalto, aún tiene las marcas de las ataduras en las muñecas. "A este tipo le pasaron el dato equivocado o pensó que teníamos mucha plata en casa porque al lado hay una carnicería y todo el tiempo entran y salen camiones, pero no tenemos nada que ver con eso. Lo cierto es que entró a mi casa, salió caminando como si nada y todavía sigue suelto", lamentó.

Respecto al delincuente, el cual aún no fue identificado, en el audio de las grabaciones se lo escucha algo trabado, como si estuviera bajo los efectos de alguna sustancia, en lo coincidió la damnificada.

Como dato anecdótico, agregó que al momento del hecho estaba preparando el desayuno de su hija mayor y dejó el agua hirviendo, por lo que le pidió al implicado que apague la hornalla, lo hizo antes de escapar.