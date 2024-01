Alain Delon y sus hijos cruzan acusaciones y demandas judiciales por la salud del actor

jueves 04 de enero de 2024 | 16:00hs.

La estrella francesa Alain Delon presentará una querella contra su hijo Anthony después de que este aseguró en la prensa que su padre está "debilitado" de salud y que "ya no soporta verse así", según informó el jueves el abogado del actor, Christophe Ayela.

De 88 años de edad, Alain Delon sufrió un derrame cerebral en julio de 2019 que disminuyó sus facultades físicas, y los cuidados personales que necesita han provocado tensiones en la familia.

Qué dijo el abogado de Alain Delon sobre los dichos de su hijo

Delon "me comunicó que estaba extremadamente sorprendido por el escándalo mediático orquestrado por su hijo Anthony, que solo tiene un único objetivo, dañar la reputación de su hija Anouchka, dañarlo a él y atentar contra la relación única que él (Alain Delon) ha mantenido siempre con Anouchka", explicó el abogado.

Anthony Delon, hijo mayor del artista, aseguró en una entrevista publicada por la revista Paris Match este jueves que su padre está "debilitado" y que "ya no soporta verse así". Anthony también reveló que registró una declaración ante la policía (sin denuncia formal) en la que aseguraba que su hermana Anouchka lo ha mantenido al margen de los cuidados que necesita su padre.

Según la entrevista en Paris Match, Anouchka no le habría informado de que su padre no logró superar "cinco tests cognitivos" entre 2019 y 2022. Alain Delon "no soporta la agresividad de su hijo Anthony, que constantemente le dice que está senil" y que además habría dicho abiertamente que "esta fue la última Navidad" del actor.

Delon apareció claramente adelgazado en una foto publicada por Nochebuena en Instagram por otro de sus hijos, Alain-Fabien. "Habla poco, se cansa o se irrita cuando le pedimos que repita sus palabras, porque su voz no siempre es inteligible, quiero decir, audible", explica Anthony Delon en esta entrevista.

Último gran icono del cine francés, intérprete de clásicos como "El gatopardo", Alain Delon asegura por su parte que se siente mucho más cercano a su hija Anouchka, siempre según su abogado.

"Contrariamente a Anouchka, Anthony nunca se preocupó realmente de él", aseguró el texto del letrado. Alain Delon "me ha pedido que presente una querella, inicialmente por difamación. Y también que yo estudie los procedimientos necesarios para que cesen las amenazas contra él y su hija", añadió.