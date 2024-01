Liliana Arce: “No existe ningún antiviral que cure el dengue”

jueves 04 de enero de 2024 | 11:29hs.

La pediatra e infectóloga, Liliana Arce, se refirió a la engañosa promoción del Tamiflu como curativo del dengue, la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti y que actualmente acumula 826 infectados en Misiones y tres muertos. “Hay un médico que cree que el Tamiflu cura todo, incluido el dengue, cosa que es totalmente inacadémico, no tiene asidero científico, totalmente inadecuado”, aseveró en diálogo con El Territorio.

Y en ese línea instó al Colegio Médico de Misiones a tomar medidas al respecto dado que el profesional en cuestión realiza una campaña que atenta contra la salud. “Realmente nunca nadie ha tomado medidas con este hombre que lo único que hace es confundir a la gente, no hay ningún antiviral que cure el dengue, no se puede recomendar tomar un medicamento que produce falla renal y que no es el adecuado”, sostuvo y añadió “hay que tomar medidas legales al respecto y no permitir que difunda cosas que confunde a la gente y le hace gastar plata”.

“Todavía no hay un antiviral que se haya considerado efectivo.Todo lo que decimos en medicina y en ciencia que cura una enfermedad tiene que tener una manera de estar certificado académicamente, estudios, investigaciones y esta afirmación del Tamiflu no no tiene nada de eso”, concluyó.