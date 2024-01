Opiniones diversas en el sector universitario

miércoles 03 de enero de 2024 | 6:04hs.

Entra las modificaciones que se plantean en la Ley Ómnibus se encuentran artículos referidos a la educación. Desde la Asociación de Docentes Universitarios de Misiones (Adunam) en su carácter de organización gremial que nuclea, representa y defiende los intereses de los docentes de la Universidad Nacional de Misiones, expresaron el rechazo de toda pretensión de ajuste y cercenamiento de derechos laborales, previsionales y sociales y/o sobre el presupuesto universitario.

“Ratificamos en tal sentido los preceptos de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina que define a la Educación Superior como un bien público y social, un derecho humano fundamental y una responsabilidad de los Estados, constituyendo ese postulado un principio orientador de las políticas públicas de Educación Superior”, explicaron.

Por ello, la Comisión Directiva se declaró en estado de alerta y movilización “para la defensa de la educación pública, gratuita, y de calidad, en defensa de un presupuesto universitario acorde a las acciones de docencia, investigación, extensión, gestión, intangibilidad de los salarios y jubilaciones con movilidad plena. Exhortamos a legisladores y representantes electos por el voto popular, al rechazo de todo proyecto que vulnere los derechos individuales o colectivos de la ciudadanía garantizados por la Constitución Nacional”.

Unau

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau), con sede en San Vicente, Fernando Semczuk, analizó las propuestas y en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, indicó: “Tenemos que ver la letra chica, cuando empiecen a trabajar los legisladores sobre ese tema y se ven varios cambios”.

“Ya tenemos firmado un convenio con financiamiento externo para un módulo en nuestro campus, entiendo que todo lo que es financiamiento externo de obra pública seguirá. Lo que trato de dar es cierta calma por este grado de incertidumbre porque tenemos detrás muchos estudiantes, docentes, no docentes, familias preocupadas sobre cómo va a seguir esto”, dijo.

Respecto al cobro a extranjeros, Semczuk manifestó que “es un punto de discusión en las universidades grandes donde hay más estudiantes extranjeros. Valoro que este proyecto de ley reconoce la autonomía de la universidad dentro de su cogobierno para tomar la decisión sobre el cobro o no a extranjero. Si me preguntás a mí, me parece correcto en universidades que ese número es grande. También es cierto que ese extranjero invierte y gasta en el país, pero va a ser una decisión de cada Consejo Superior de cada universidad”.





Análisis y disparidad respecto del impacto de la ley ómnibus en el ejercicio profesional

La crisis previsional y las nuevas medidas nacionales